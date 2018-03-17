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    «Хамство терпеть нельзя»: в Совфеде оценили российский ответ Британии

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    «Хамство терпеть нельзя»: в Совфеде оценили российский ответ Британии

    «Хамство терпеть нельзя»: в Совфеде оценили российский ответ Британии

    В Совфеде назвали российский ответ на действия Великобритании жестким, но достойным и заслуженным.

    Как объяснил сенатор Владимир Джабаров, Лондон заслужил такие меры, так как «на пустом месте превратил Россию в страну, распространяющую и применяющую химоружие».

    Джабаров подчеркнул, что в сложившейся ситуации «хамство терпеть нельзя».

    Владимир Джабаров, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам: «Наши меры более жесткие. Речь идет об ответе не на обычную высылку дипломатов, а о том, что на пустом месте Великобритания превратила Россию в страну, распространяющую и применяющую химоружие. Такое политическое хамство терпеть нельзя».

    В свою очередь сенатор Игорь Морозов выразил уверенность в том, что Лондон не остановится на принятых против российских дипломатов мерах и будет «раздувать провокацию дальше», передает РИА Новости.

    смотретьБританского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Напомним, ранее сегодня МИД РФ сообщил, что 23 британских дипломата объявлены персонами нон грата и будут высланы из России в течение недели. Также РФ отзывает разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и прекращает деятельность в России Британского совета, так как его статус никак не регулируется.

    Этим меры стали ответом на шаги британский властей, принятые после покушения на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Москву. Британия объявила о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.

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