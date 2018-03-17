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    Скотленд-Ярд опубликовал фото машины Скрипаля

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    • Фото: news.met.police.uk
    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> опубликовал фото машины Скрипаля

    Скотленд-Ярд опубликовал фото машины Скрипаля

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> опубликовал фото машины Скрипаля
  • Фото: news.met.police.uk

    • Скотленд-Ярд обратился ко всем очевидцам с просьбой сообщить, где они видели машину Сергея Скрипаля в день его отравления.

    Скотленд-Ярд в субботу опубликовал фотографию автомобиля Сергея Скрипаля с призывом к очевидцам сообщить, где была эта машина в день отравления Скрипалей в Солсбери. Это необходимо, чтобы точно установить все передвижения пострадавших в этот день, говорится в заявлении, выпущенном полицией в субботу.

    Из заявления Скотленд-Ярда: «Нам нужно установить передвижения Сергея и Юлии в первой половине дня, до того, как они направились в центр города. Вы видели эту машину в день инцидента? В частности, нас интересуют ваши сведения, если вы видели машину до 13:30. Если у вас есть информация, пожалуйста, позвоните в полицию».

    В настоящее время известно, что Юлия Скрипаль прилетела в Великобританию из России 3 марта днем. Полиции известно также, где была машина Скрипаля 4 марта в 9 часов утра и в 13:30: в это время Сергей и Юлия Скрипали поехали в центр Солсбери на обед в пиццерию, рядом с которой их и нашли впоследствии без сознания.

    смотретьЛондон представит ОЗХО образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль
    Лондон представит ОЗХО образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль
    Напомним, по данным британских властей, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». По неподтвержденным данным, отравляющим веществом могло быть пропитано что-то в багаже Юлии.

    Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей на том основании, что это вещество было разработано в Советском Союзе. Однако постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что газ «Новичок» могли произвести в британской правительственной лаборатории в Портон-Дауне рядом с Солсбери.

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