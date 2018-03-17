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    Лондон ответил на высылку 23 британских дипломатов из РФ

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    Лондон ответил на высылку 23 британских дипломатов из РФ

    Лондон ответил на высылку 23 британских дипломатов из РФ

    МИД Великобритании прокомментировал ответные меры России, которые были приняты после бездоказательных обвинений Лондона в адрес Москвы по делу Скрипаля.

    Российские ответные меры не меняют сути позиции Лондона, которая заключается в том, что Москва причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявили сегодня в британском МИД.

    МИД Великобритании: «Российские меры не меняют фактов — попытки убийства двух человек на британской территории, в отношении которого нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства. Именно Россия допустила вопиющее нарушение международного законодательства и конвенции по химическому оружию».

    Вместе с тем, отметили в британском внешнеполитическом ведомстве, Лондон не заинтересован в полном разрыве отношений с Москвой и разногласий с народом России Британия не имеет.

    МИД Великобритании: «Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах».

    смотретьБританского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Напомним, ранее сегодня МИД РФ сообщил, что 23 британских дипломата объявлены персонами нон грата и будут высланы из России в течение недели. Также РФ отзывает разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и прекращает деятельность в России Британского совета, так как его статус никак не регулируется. В сенате заявили, что под крышей этой организации работали шпионы.

    Действия МИД РФ стали ответом на шаги британских властей, принятые после покушения на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Москву. Британия объявила о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.

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