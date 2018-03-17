Лондон ответил на высылку 23 британских дипломатов из РФ

МИД Великобритании прокомментировал ответные меры России, которые были приняты после бездоказательных обвинений Лондона в адрес Москвы по делу Скрипаля.
Российские ответные меры не меняют сути позиции Лондона, которая заключается в том, что Москва причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявили сегодня в британском МИД.
МИД Великобритании: «Российские меры не меняют фактов — попытки убийства двух человек на британской территории, в отношении которого нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства. Именно Россия допустила вопиющее нарушение международного законодательства и конвенции по химическому оружию».
Вместе с тем, отметили в британском внешнеполитическом ведомстве, Лондон не заинтересован в полном разрыве отношений с Москвой и разногласий с народом России Британия не имеет.
МИД Великобритании: «Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах».
Напомним, ранее сегодня МИД РФ сообщил, что 23 британских дипломата объявлены персонами нон грата и будут высланы из России в течение недели. Также РФ отзывает разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и прекращает деятельность в России Британского совета, так как его статус никак не регулируется. В сенате заявили, что под крышей этой организации работали шпионы.
Действия МИД РФ стали ответом на шаги британских властей, принятые после покушения на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Москву. Британия объявила о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.
МИД Великобритании: «Российские меры не меняют фактов — попытки убийства двух человек на британской территории, в отношении которого нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства. Именно Россия допустила вопиющее нарушение международного законодательства и конвенции по химическому оружию».
Вместе с тем, отметили в британском внешнеполитическом ведомстве, Лондон не заинтересован в полном разрыве отношений с Москвой и разногласий с народом России Британия не имеет.
МИД Великобритании: «Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах».
Напомним, ранее сегодня МИД РФ сообщил, что 23 британских дипломата объявлены персонами нон грата и будут высланы из России в течение недели. Также РФ отзывает разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и прекращает деятельность в России Британского совета, так как его статус никак не регулируется. В сенате заявили, что под крышей этой организации работали шпионы.
Действия МИД РФ стали ответом на шаги британских властей, принятые после покушения на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Москву. Британия объявила о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.
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