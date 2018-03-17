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    Сенатор: под крышей Британского совета в РФ работали шпионы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    Сенатор: под крышей Британского совета в РФ работали шпионы

    Сенатор: под крышей Британского совета в РФ работали шпионы

    Сенатор: под крышей Британского совета в РФ работали шпионы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • Решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка.

    Сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов напомнил, что несколько лет назад в РФ были задержаны шпионы — сотрудники MI-6, действовавшие под крышей Британского совета. «То, что это было распространено, было известно России», — заявил он в интервью РИА Новости.

    Кроме того, Великобритания так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры, чьи функции соответствуют официально заявленным функциям Британского совета.

    Игорь Морозов, сенатор, ветеран СВР: «Британский совет действовал в России без разрешения, при нашей доброй воле, которую мы хотели развить в конструктивные отношения России и Великобритании. Этого не произошло».

    смотретьБританского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Сегодня МИД РФ сообщил, что деятельность Британского совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса. Это решение было в числе прочих ответных мер на бездоказательные обвинения Великобритании по делу Скрипаля. Кроме того, МИД РФ объявил персонами нон грата и выслал из РФ 23 британских дипломата. Также Москва отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

    Напомним, после инцидента в Солсбери в Лондоне заявили, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери стоит Москва, и объявили о высылке из Соединенного Королевства 23 наших дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне. Москва пообещала, что ответ на эти действия будет зеркальным.

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