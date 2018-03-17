Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму китайскому лидеру Си Цзиньпину по случаю переизбрания его на пост председателя КНР.
Владимир Путин, президент РФ: «Это решение Всекитайского собрания народных представителей стало еще одним свидетельством Вашего высокого авторитета, признания Ваших заслуг в обеспечении динамичного социально-экономического развития страны, в защите ее интересов на международной арене».
В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил достигнутый за последнее время во многом благодаря личным усилиям Си Цзиньпина беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, которые стали настоящим образцом равноправного и взаимовыгодного сотрудничества ведущих держав.
Глава России передал председателю КНР, что будет рад новым встречам с ним, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении совместными усилиями российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя Китайской Народной Республики и председателя Центрального военного совета КНР на проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей. Ранее высший законодательный орган Китая принял проект поправок к главному закону страны, сняв ограничение по количеству сроков.
Отметим, что Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года.
В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил достигнутый за последнее время во многом благодаря личным усилиям Си Цзиньпина беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, которые стали настоящим образцом равноправного и взаимовыгодного сотрудничества ведущих держав.
Глава России передал председателю КНР, что будет рад новым встречам с ним, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении совместными усилиями российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя Китайской Народной Республики и председателя Центрального военного совета КНР на проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей. Ранее высший законодательный орган Китая принял проект поправок к главному закону страны, сняв ограничение по количеству сроков.
Отметим, что Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года.
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