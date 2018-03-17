Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

    комментировать
    Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

    Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

    Си Цзиньпин переизбран председателем КНР
  • Фото: Associated Press © 2018, Mark Schiefelbein

    • На проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя Китайской Народной Республики и председателя Центрального военного совета КНР.

    Как передает ТАСС, депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина, выдвинутую ЦК Коммунистической партии Китая, единогласно. Экс-глава партийной спецслужбы Ван Цишань назначен заместителем председателя КНР.

    Раньше в соответствии с конституцией КНР председатель и вице-председатель страны избирались на пятилетний срок и не могли занимать эти должности более двух сроков. Как напоминает РИА Новости, 11 марта этого года высший законодательный орган Китая принял проект поправок к главному закону страны, сняв ограничение по количеству сроков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru