Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

На проходящей в Пекине
1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя Китайской Народной Республики и председателя Центрального военного совета КНР.
Как передает ТАСС, депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина, выдвинутую ЦК Коммунистической партии Китая, единогласно. Экс-глава партийной спецслужбы Ван Цишань назначен заместителем председателя КНР.
Раньше в соответствии с конституцией КНР председатель и вице-председатель страны избирались на пятилетний срок и не могли занимать эти должности более двух сроков. Как напоминает РИА Новости, 11 марта этого года высший законодательный орган Китая принял проект поправок к главному закону страны, сняв ограничение по количеству сроков.
Раньше в соответствии с конституцией КНР председатель и вице-председатель страны избирались на пятилетний срок и не могли занимать эти должности более двух сроков. Как напоминает РИА Новости, 11 марта этого года высший законодательный орган Китая принял проект поправок к главному закону страны, сняв ограничение по количеству сроков.
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