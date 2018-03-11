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    Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков

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    • Фото: Reuters © 2018, Jason Lee
    Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков

    Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков

    Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков
  • Фото: Reuters © 2018, Jason Lee

    • Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в ходе голосования одобрили внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР.

    Таким образом в Конституцию Китая внесут изменения, удалив из нее фразу о том, что председатель КНР и его заместитель могут занимать свои должности не более двух пятилетних сроков подряд. Это значит, что отныне председатель КНР может переизбираться каждые пять лет без ограничений.

    Отметим, что Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года.

    Кроме того сообщается, что депутаты сегодня также проголосовали за внесение поправок в еще более чем 20 статей конституции.

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    Ранее сообщалось, что кроме срока полномочий председателя народные представители намереваются обсудить план по масштабной борьбе с коррупцией в КНР, утвердить план экономического развития страны и рекордный военный бюджет, который вырастет на 8% и превысит триллион юаней (примерно 175 миллиардов долларов).

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