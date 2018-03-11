Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков

смотреть Время перемен: Китай готовится править конституцию

Таким образом в Конституцию Китая внесут изменения, удалив из нее фразу о том, что председатель КНР и его заместитель могут занимать свои должности не более двух пятилетних сроков подряд. Это значит, что отныне председатель КНР может переизбираться каждые пять лет без ограничений.Отметим, что Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года.Кроме того сообщается, что депутаты сегодня также проголосовали за внесение поправок в еще более чем 20 статей конституции.Ранее сообщалось, что кроме срока полномочий председателя народные представители намереваются обсудить план по масштабной борьбе с коррупцией в КНР, утвердить план экономического развития страны и рекордный военный бюджет, который вырастет на 8% и превысит триллион юаней (примерно 175 миллиардов долларов).