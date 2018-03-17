Генпрокурор США уволил бывшего замдиректора ФБР за день до пенсии

Глава Минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил со службы бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.
Из текста заявления министра юстиции и генпрокурора США Джеффа Сешнса: «После всестороннего и честного расследования и в соответствии с процедурами Министерства юстиции, управление генерального инспектора Минюста представило доклад касательно утверждений о неправомерном поведении Эндрю Маккейба отделу профессиональной ответственности ФБР. Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен, в том числе, под присягой».
Как пишет The New York Times, сам Эндрю Маккейб заявил изданию, что его увольнение является частью «войны президента Трампа с ФБР».
Из текста заявления министра юстиции и генпрокурора США Джеффа Сешнса: «Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц Минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента».
Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал увольнение Маккейба, назвав это событие на своей странице в Twitter «замечательным днем для демократии».
Дональд Трамп, президент США: «Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми был его начальником и сделал так, что Маккейб выглядел мальчиком из церковного хора. Он знал все о лжи и коррупции, которые происходят на высоких уровнях ФБР».
Напомним, об отставке с занимаемой должности первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба было объявлено еще в январе. Маккейб собирался уйти в долгий отпуск, оставаясь при этом сотрудником ФБР до самого своего выхода на пенсию 18 марта. А американские СМИ уже писали, что Маккейба могут уволить в пятницу, что лишит его пенсии по выслуге лет.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми возглавлял бюро с 2013 года до отставки, в которую его отправил Трамп 9 мая 2017 года «в связи с утратой доверия». Трамп также неоднократно заявлял, что Коми своими действиями нанес серьезный урон репутации ФБР.
Как пишет The New York Times, сам Эндрю Маккейб заявил изданию, что его увольнение является частью «войны президента Трампа с ФБР».
Из текста заявления министра юстиции и генпрокурора США Джеффа Сешнса: «Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц Минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента».
Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал увольнение Маккейба, назвав это событие на своей странице в Twitter «замечательным днем для демократии».
Дональд Трамп, президент США: «Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми был его начальником и сделал так, что Маккейб выглядел мальчиком из церковного хора. Он знал все о лжи и коррупции, которые происходят на высоких уровнях ФБР».
Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI — A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 марта 2018 г.
Напомним, об отставке с занимаемой должности первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба было объявлено еще в январе. Маккейб собирался уйти в долгий отпуск, оставаясь при этом сотрудником ФБР до самого своего выхода на пенсию 18 марта. А американские СМИ уже писали, что Маккейба могут уволить в пятницу, что лишит его пенсии по выслуге лет.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми возглавлял бюро с 2013 года до отставки, в которую его отправил Трамп 9 мая 2017 года «в связи с утратой доверия». Трамп также неоднократно заявлял, что Коми своими действиями нанес серьезный урон репутации ФБР.
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