Замдиректора ФБР Эндрю Маккейб лишился должности

Первый заместитель главы ФБР США Эндрю Маккейб покинул свой пост раньше срока.
Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правительственных кругах, Маккейб должен был уйти в отставку в марте. Однако он покинул свой пост сейчас. При этом Маккбейн технически останется сотрудником бюро, но работать не будет. Считается, что он ушел в отпуск до конца своего срока на службе.
Между тем телеканал Fox News сообщил, что Маккейб оставил должность не по собственной воле. По данным телеканала, он был уволен.
Отмечается, что республиканцы и лично президент Дональд Трамп критиковали Маккейба за связи с Демократической партией. Кроме того, есть сведения, что после увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми Трамп вызывал Маккейба в Овальный кабинет и интересовался тем, за кого он голосовал на выборах президента США в 2016 году.
Между тем телеканал Fox News сообщил, что Маккейб оставил должность не по собственной воле. По данным телеканала, он был уволен.
Отмечается, что республиканцы и лично президент Дональд Трамп критиковали Маккейба за связи с Демократической партией. Кроме того, есть сведения, что после увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми Трамп вызывал Маккейба в Овальный кабинет и интересовался тем, за кого он голосовал на выборах президента США в 2016 году.
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