Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в разрушении репутации бюро

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава ФБР своими действиями нанес серьезный урон репутации ведомства, но ее еще можно восстановить.
Трамп выступил с критикой в адрес бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Президент опубликовал пост в Twitter.
Дональд Трамп: «Репутация ФБР после многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон (и не только) разорвана в клочья. Она худшая за всю историю. Но не бойтесь, мы вернем его (ФБР — ред.) величие».
Джеймс Коми возглавил ФБР в 2013 году. Он был назначен на должность директора ФБР по представлению тогдашнего президента Барака Обамы. Спустя три года Коми оказался в центре скандала из-за расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.
Изначально ФБР заявило, что не обнаружило преступного умысла в том, что Клинтон пользовалась личной электронной почтой при обсуждении дел государственной важности. Но незадолго до президентских выборов в США расследование было возобновлено.
Сама Хиллари Клинтон называла это расследование причиной своего проигрыша на выборах главы государства. А Дональд Трамп после вступления в должность президента уволил Джеймса Коми, назвав его «неэффективным руководителем».
Дональд Трамп: «Репутация ФБР после многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон (и не только) разорвана в клочья. Она худшая за всю историю. Но не бойтесь, мы вернем его (ФБР — ред.) величие».
After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters — worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2017 г.
Джеймс Коми возглавил ФБР в 2013 году. Он был назначен на должность директора ФБР по представлению тогдашнего президента Барака Обамы. Спустя три года Коми оказался в центре скандала из-за расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.
Изначально ФБР заявило, что не обнаружило преступного умысла в том, что Клинтон пользовалась личной электронной почтой при обсуждении дел государственной важности. Но незадолго до президентских выборов в США расследование было возобновлено.
Сама Хиллари Клинтон называла это расследование причиной своего проигрыша на выборах главы государства. А Дональд Трамп после вступления в должность президента уволил Джеймса Коми, назвав его «неэффективным руководителем».
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