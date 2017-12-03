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Новые русские сенсации
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    Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в разрушении репутации бюро

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    • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas, Jonathan Ernst
    Трамп обвинил <nobr>экс-директора</nobr> ФБР Коми в разрушении репутации бюро

    Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в разрушении репутации бюро

    Трамп обвинил <nobr>экс-директора</nobr> ФБР Коми в разрушении репутации бюро
  • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas, Jonathan Ernst

    • Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава ФБР своими действиями нанес серьезный урон репутации ведомства, но ее еще можно восстановить.

    Трамп выступил с критикой в адрес бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Президент опубликовал пост в Twitter.

    Дональд Трамп: «Репутация ФБР после многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон (и не только) разорвана в клочья. Она худшая за всю историю. Но не бойтесь, мы вернем его (ФБР — ред.) величие».




    Джеймс Коми возглавил ФБР в 2013 году. Он был назначен на должность директора ФБР по представлению тогдашнего президента Барака Обамы. Спустя три года Коми оказался в центре скандала из-за расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.

    Изначально ФБР заявило, что не обнаружило преступного умысла в том, что Клинтон пользовалась личной электронной почтой при обсуждении дел государственной важности. Но незадолго до президентских выборов в США расследование было возобновлено.

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    Сама Хиллари Клинтон называла это расследование причиной своего проигрыша на выборах главы государства. А Дональд Трамп после вступления в должность президента уволил Джеймса Коми, назвав его «неэффективным руководителем».

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