Лавров: РФ обнадежена готовностью лидеров США И КНДР встретиться

В интервью вьетнамским и японским СМИ глава российского внешнеполитического ведомства ответил на различные вопросы международной повестки дня, в том числе и прокомментировал информацию о планируемой встрече президента США и лидера Северной Кореи.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы были обнадёжены тем, что лидеры КНДР Ким Чем Ын и США Дональд Трамп объявили о готовности встретиться лично. Если такая встреча состоится, мы будем только рады. Мы одобряем и желаем успеха предстоящим контактам, прежде всего, межкорейскому саммиту, который, как нам сказали наши коллеги, состоится в апреле этого года».
При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном урегулировании любых конфликтов на Корейском полуострове, и что Россию абсолютно не устраивает возобновление военных действий на Корейском полуострове и напомнил о том, что Россия граничит с КНДР, цитирует «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Мы граничим с Северной Кореей. Целый ряд наших населснных пунктов и промышленных объектов находится совсем близко. Если что-то случится и начнутся военные действия, нас это абсолютно не устраивает».
По словам Лаврова, РФ вместе с Китаем предлагают концентрироваться на политическом процессе, на урегулировании. Глава МИД РФ также напомнил о переговорах «шестерки» (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония), которые были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году.
Сергей Лавров: «Этот подход мы регулярно обсуждаем со всеми странами, которые участвовали и, надеюсь, будут участвовать в так называемых шестисторонних переговорах, включая Японию. У нас регулярно проходят консультации между дипломатами, которые отвечают за это направление работы. Рассчитываю, что „партия мира“ в корейском урегулировании возобладает во всех столицах».
На прошлой неделе представители Южной Кореи сообщили, что президент США Трамп выразил готовность провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча может состояться до конца мая. А в Белом доме заявляли, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в любое согласованное время», но позже в Вашингтоне уточнили, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия по свертыванию своих ядерных разработок.
При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном урегулировании любых конфликтов на Корейском полуострове, и что Россию абсолютно не устраивает возобновление военных действий на Корейском полуострове и напомнил о том, что Россия граничит с КНДР, цитирует «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Мы граничим с Северной Кореей. Целый ряд наших населснных пунктов и промышленных объектов находится совсем близко. Если что-то случится и начнутся военные действия, нас это абсолютно не устраивает».
По словам Лаврова, РФ вместе с Китаем предлагают концентрироваться на политическом процессе, на урегулировании. Глава МИД РФ также напомнил о переговорах «шестерки» (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония), которые были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году.
Сергей Лавров: «Этот подход мы регулярно обсуждаем со всеми странами, которые участвовали и, надеюсь, будут участвовать в так называемых шестисторонних переговорах, включая Японию. У нас регулярно проходят консультации между дипломатами, которые отвечают за это направление работы. Рассчитываю, что „партия мира“ в корейском урегулировании возобладает во всех столицах».
На прошлой неделе представители Южной Кореи сообщили, что президент США Трамп выразил готовность провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча может состояться до конца мая. А в Белом доме заявляли, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в любое согласованное время», но позже в Вашингтоне уточнили, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия по свертыванию своих ядерных разработок.
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