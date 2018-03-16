Белый дом: США не обсуждали напрямую с КНДР встречу Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме сообщили подробности об организации планируемой встречи лидеров США и Северной Кореи.
По словам главы пресс-службы Белого дома, США не вступали в какие-либо прямые контакты с Пхеньяном по поводу планируемой встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом Сара Сандерс заявила на брифинге для журналистов в Белом доме.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «„США по-прежнему полагаются на посредничество южных корейцев в этом вопросе. Подготовка к встрече продолжается. Достигнут определенный прогресс. Но я не буду вдаваться в детали“.
По словам Сандерс, Белый дом по-прежнему планирует оказывать максимальное давление на Северную Корею», чтобы заставить Пхеньян отказаться от его ядерной и ракетной программ, цитирует ТАСС.
Сара Сандерс: «И мы просим наших союзников продолжать участвовать в этой кампании».
Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне представители Южной Кореи сообщили, что Трамп выразил готовность провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча может состояться до конца мая. А в Белом доме заявляли, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР, но позже в Вашингтоне уточнили, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия по свертыванию своих ядерных разработок.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «„США по-прежнему полагаются на посредничество южных корейцев в этом вопросе. Подготовка к встрече продолжается. Достигнут определенный прогресс. Но я не буду вдаваться в детали“.
По словам Сандерс, Белый дом по-прежнему планирует оказывать максимальное давление на Северную Корею», чтобы заставить Пхеньян отказаться от его ядерной и ракетной программ, цитирует ТАСС.
Сара Сандерс: «И мы просим наших союзников продолжать участвовать в этой кампании».
Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне представители Южной Кореи сообщили, что Трамп выразил готовность провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча может состояться до конца мая. А в Белом доме заявляли, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР, но позже в Вашингтоне уточнили, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия по свертыванию своих ядерных разработок.
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