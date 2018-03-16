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    ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

    ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

    ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Московский ЦСКА на выезде победил «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая во Франции, завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды.

    Счет в матче удалось открыть футболисту ЦСКА Александру Головину на 39-й минуте. Ворота соперника поразили также Ахмед Муса (60) и Понтус Вернблум (65).

    Среди игроков французской команды отличились Максвелл Корне (58) и Мариано (71).

    В первой игре, которая прошла 8 марта в Москве, победу со счетом 1:0 одержал «Лион». По сумме двух встреч ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет в пятницу, 16 марта.

    Петербургский «Зенит» 15 марта сыграл вничью с немецким «Лейпцигом», но по сумме встреч из Лиги Европы выбыл. Не удастся продолжить участие в турнире и «Локомотиву». Он на своем поле проиграл мадридскому «Атлетико».

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