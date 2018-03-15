«Локомотив» с треском вылетел из Лиги Европы

Московский «Локомотив» проиграл с крупным счетом мадридскому «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Атлетико». Единственный гол хозяев на счету Мацея Рыбуса (20-я минута).



В составе испанского клуба голами отметились Анхель Корреа (16-я минута), Сауль (47), Фернандо Торрес (65, 70) и Антуан Гризманн (86).



В первом матче «Атлетико» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0. Таким образом, российский клуб уступил испанскому со счетом 1:8 по сумме двух встреч и завершил борьбу на турнире.