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    «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом», но выбыл из Лиги Европы

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    «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом», но выбыл из Лиги Европы

    «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом», но выбыл из Лиги Европы

    Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с немецким «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Счет в матче открыли гости. На 22-й минуте встречи мяч в ворота «Зенита» отправил Жан-Кевин Огюстен. В составе хозяев отличился Себастьян Дриусси, забивший гол на 45-й минуте.

    Предыдущий матч 1/8 финала завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч футболисты «Зенита» уступили соперникам и завершают участие в турнире.

    Ранее московский «Локомотив» на своем поле проиграл мадридскому «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Атлетико». В первом матче испанцы обыграли «Локомотив» со счетом 3:0. Таким образом, российский клуб уступил сопернику со счетом 1:8 по сумме двух встреч и завершил борьбу на турнире.

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