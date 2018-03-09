«Зенит» уступил «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты петербургского «Зенита» в гостях проиграли немецкому «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 56-й минуте матча ворота россиян поразил Брума, а 77-й — Тино Вернер упрочил преимущество команды. Сократить разрыв на 86-й минуте встречи удалось футболисту «Зенита» Доменико Кришито.
Не в пользу россиян завершились еще две встречи этого игрового дня. Московский ЦСКА на своем поле уступил французскому «Лиону» 0:1. Мяч в ворота российской команды на 68-й минуте матча отправил Марсело. «Локомотив» в Мадриде проиграл местному «Атлетико» со счетом 0:3.
Не в пользу россиян завершились еще две встречи этого игрового дня. Московский ЦСКА на своем поле уступил французскому «Лиону» 0:1. Мяч в ворота российской команды на 68-й минуте матча отправил Марсело. «Локомотив» в Мадриде проиграл местному «Атлетико» со счетом 0:3.
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