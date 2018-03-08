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    ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

    ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

    ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Футболисты московского ЦСКА на своем поле проиграли французскому «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

    Единственный гол на 68-й минуте матча сумел забить Марсело.

    Двое игроков российской команды получили желтые карточки. На 30-й минуте встречи предупреждение получил защитник Кирилл Набабкин, а на 59-й — полузащитник Бибрас Натхо. Кроме того, несколько ведущих игроков не смогли принять участие в матче, в том числе защитники Василий Березуцкий, Георгий Щенников и Марио Фернандес.

    Не повезло сегодня и «Локомотиву». Он в гостях проиграл испанскому «Атлетико» со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поразить ворота соперника смогли Сауль (22-я минута), Диего Коста (47) и Коке (89).

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