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    СМИ: при обрушении моста в Майами погибли не менее 6 человек

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    СМИ: при обрушении моста в Майами погибли не менее 6 человек

    СМИ: при обрушении моста в Майами погибли не менее 6 человек

    При обрушении пешеходного моста в американском городе Майами, штат Флорида, погибли от шести до десяти человек. Об этом заявил журналистам сенатор от Флориды Билл Нельсон.

    Информации о наличии среди пострадавших в результате ЧП граждан России пока не поступало, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Вашингтоне.

    смотретьВ Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы
    В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы
    Напомним, пешеходный мост, расположенный рядом с Флоридским международным университетом, обрушился прямо на проезжавшие под ним машины. На месте ЧП ведутся спасательные работы. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

    Известно, что мост должен был открыться в 2019 году. Стоимость его возведения — более 14 млн долларов.

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