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    В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы: видео с места. США, мосты, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы: видео с места

    В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы: видео с места

    6 комментариев
    • Фото: @MoniqueOMadan / twitter.com
    В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы: видео с места

    В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы: видео с места

    В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы: видео с места
    • Фото: @MoniqueOMadan / twitter.com

      • На месте ЧП ведутся спасательные работы.

      В Майами обрушился пешеходный мост, поступают сообщения о большом числе жертв, передает CNN. В полиции сообщили, что ЧП произошло возле Флоридского международного университета.

      Рухнувший мост обвалился на проезжавшие под ним машины. Вероятно, под завалами остаются люди. На месте ведутся спасательные работы.

      Обвалившийся мост планировали ввести в эксплуатацию в следующем году. Его стоимость — более 14 млн долларов. Мост изготовили из самоочищающегося бетона. Он должен был соединить Southwest 8th Street с Southwest 109th Avenue. Его возводили с помощью методов ускоренного строительства, которые, как предполагалось, снизят потенциальные риски для рабочих и пешеходов.




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