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    В Майами после обрушения моста спасли шестерых пострадавших

    1 комментарий
    • Фото: @MoniqueOMadan / twitter.com
    В Майами после обрушения моста спасли шестерых пострадавших

    В Майами после обрушения моста спасли шестерых пострадавших

    В Майами после обрушения моста спасли шестерых пострадавших
  • Фото: @MoniqueOMadan / twitter.com

    • Полиция Майами сообщила, что на месте обрушения моста спасли шестерых пострадавших. Точное число жертв пока неизвестно.

    По данным Fox News, несколько человек увезли с места обрушения пешеходного места на скорых. В полиции в свою очередь сообщили о шести спасенных пострадавших. Точное число погибших пока неизвестно, на месте продолжается разбор завалов.

    Строящийся пешеходный мост обвалился на дорогу, смяв несколько машин. Предположительно, под завалами могут оставаться люди.

    смотретьВ Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы
    В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы
    Известно, что мост должен был открыться в 2019 году. Стоимость его возведения — более 14 млн долларов.

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