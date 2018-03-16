Сериал «Хождение по мукам» завоевал награду Ассоциации продюсеров кино и ТВ

Сериал «Хождение по мукам» завоевал премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения по итогам 2017 года. Торжественная шестая церемония состоялась 15 марта в концертном зале «Мир».
Сериал «Хождение по мукам» удостоился награды за «Лучшую работу художника по костюмам». И это не удивительно. Наряды главных героев, выполненные с максимальной исторической достоверностью, привлекли внимание не только телезрителей. Осмотреть сценические костюмы вблизи смогли также посетители выставки «Энергия мечты» в Государственном историческом музее Москвы, приуроченной к 100-летию Октябрьской революции.
«Хождение по мукам» — не единственный проект НТВ, отмеченный жюри. Лучшим сценаристом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения стал Алексей Слаповский за работу над сериалом «Консультант».
В номинации «Лучшая актриса в телефильме/сериале» победила Ольга Сутулова, сыгравшая главную роль в сериале «Троцкий». Лучшим актером назвали Константина Хабенского, исполнившего роль Льва Троцкого. Лучшим режиссером Ассоциация назвала Александра Котта.
Светлана Ходченкова стала победительницей в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в сериале «Мата Хари». В аналогичной мужской номинации награду получил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»).
«Хождение по мукам» — не единственный проект НТВ, отмеченный жюри. Лучшим сценаристом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения стал Алексей Слаповский за работу над сериалом «Консультант».
В номинации «Лучшая актриса в телефильме/сериале» победила Ольга Сутулова, сыгравшая главную роль в сериале «Троцкий». Лучшим актером назвали Константина Хабенского, исполнившего роль Льва Троцкого. Лучшим режиссером Ассоциация назвала Александра Котта.
Светлана Ходченкова стала победительницей в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в сериале «Мата Хари». В аналогичной мужской номинации награду получил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»).
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