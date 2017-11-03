В Государственном историческом музее открылась выставка «Энергия мечты»

Знание истории можно освежить в Государственном историческом музее Москвы — там открылась уникальная выставка «Энергия мечты». Ее приурочили к
100-летию Октябрьской революции. Экспозиция рассказывает о духовной и культурной трансформации общества после Великого Октября. Все изменения в жизни народа можно отследить по плакатному искусству. В постреволюционной России этот жанр был особенно популярен.
Пожелтевшие за век листы — это, пожалуй, не только самые красноречивые свидетели Октябрьской революции и гражданской войны, но и ее непосредственные участники. Ведь 100 лет назад, когда не было Интернета и телевидения, плакат считался едва ли не единственным доступным средством массовой информации и массовой же агитации. Он регламентировал все сферы жизни советского гражданина: учил мыть руки перед едой, правильно кормить ребенка, призывал бороться против кулаков и прочих враждебно-классовых элементов.
Алексей Левыкин, директор музея: «Есть документы, которые меня тронули. Я не могу смотреть спокойно на эту вещь — карту генерала Корнилова со следами его крови. Это карта, которая находилась на столе в момент, когда в него попал снаряд».
Целый раздел экспозиции посвящен физкультуре (этот термин придумали большевики), в частности, гигиене. Среди экспонатов можно найти, например, объявление о суде над проституткой, заразившей сифилисом красноармейца. Суд, кстати, был инсценировкой, на него продавали билеты.
Прямо на входе — проект исторического музея и нашего телеканала. Выставка нарядов главных героев нового сериала НТВ «Хождение по мукам», экранизированного по мотивам трилогии Алексея Толстого. Сценические костюмы сестер Булавиных, Вадима Рощина и Ивана Телегина выполнены с максимальной исторической достоверностью.
Гости выставки получили возможность перечитать роман до выхода сериала на экран. Им подарили новое издание трилогии с фотографиями со съемочной площадки. Кроме того, посетители первыми увидели еще один проект телеканала — уникальный альбом «Хождение по мукам» с репродукциями редких революционных плакатов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
Алексей Левыкин, директор музея: «Есть документы, которые меня тронули. Я не могу смотреть спокойно на эту вещь — карту генерала Корнилова со следами его крови. Это карта, которая находилась на столе в момент, когда в него попал снаряд».
Целый раздел экспозиции посвящен физкультуре (этот термин придумали большевики), в частности, гигиене. Среди экспонатов можно найти, например, объявление о суде над проституткой, заразившей сифилисом красноармейца. Суд, кстати, был инсценировкой, на него продавали билеты.
Прямо на входе — проект исторического музея и нашего телеканала. Выставка нарядов главных героев нового сериала НТВ «Хождение по мукам», экранизированного по мотивам трилогии Алексея Толстого. Сценические костюмы сестер Булавиных, Вадима Рощина и Ивана Телегина выполнены с максимальной исторической достоверностью.
Гости выставки получили возможность перечитать роман до выхода сериала на экран. Им подарили новое издание трилогии с фотографиями со съемочной площадки. Кроме того, посетители первыми увидели еще один проект телеканала — уникальный альбом «Хождение по мукам» с репродукциями редких революционных плакатов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
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