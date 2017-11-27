Большая премьера на НТВ: 5 причин посмотреть фильм «Хождение по мукам»

Сегодня на НТВ — большая премьера. Этим вечером зрители увидят первый эпизод многосерийного фильма «Хождение по мукам». Он снят по одноименному роману Алексея Толстого. Ранее в Москве состоялся закрытый показ картины. Приглашенные гости отметили впечатляющие батальные сцены, красочные декорации и не только.
Хождение по мукам — это хождение совести автора по страданиям, надеждам, восторгам. Так говорил сам Алексей Толстой. Вероятно, поэтому кинематографисты не часто решаются на эти муки. НТВ представляет только третью в истории экранизацию романа.
Сценарист Елена Райская и режиссер Константин Худяков. Этот тандем — первая причина, по которой стоит сегодня вечером включить НТВ. Уже не первый сериал вместе. Их прошлой работе пользователи «Кинопоиска», обычно критичные, поставили высокий балл — 7,7, отмечает корреспондент НТВ Сергей Сыркин.
Сокращения, неизбежные при переводе романа в сценарий, Елена произвела с любовью к первоисточнику, аккуратно вложив мысли героев им в уста. А режиссер больше тратил на репетиции, чем на пустые дубли.
Анна Чиповская, актриса, исполнительница роли Даши Булавиной: «Это человек, который, в отличие от большинства представителей современной режиссуры, очень хорошо понимает, что такое разбор. Элементарный, старый, школьный разбор. Кто куда пошел, кто откуда пришел, у кого какое состояние, настроение, что происходит, какие взаимоотношения. Мы не имели права потеряться. Мы много репетировали, много обсуждали».
Но вторая причина увидеть сериал — даже не дуэт, а женское трио. Светлана Ходченкова всем своим мастерством героиню Лизы Расторгуевой выносит на первый план. Места на плакатах ей не нашлось, кажется, по каким-то формальным причинам.
Размах, с которым экранизировали роман, стоит оценить. Тысячи костюмов отшиты по образцам того времени, в том числе для массовки. Они сейчас выставляются в историческом музее на Красной площади. Интерьеры так и вовсе оригинальные.
Сцены быта снимались в сохранившихся усадьбах и действующих музеях, а не в выстроенных декорациях. Для батальных сцен в экранизации остались сцены и Первой мировой, и Гражданской войн — рылись окопы, как настоящие.
Четвертая причина — литературная основа, которую должно помнить. Классический роман не экранизировали 40 лет — с 60-летия Октября. А теперь уж 100-я годовщина. «Хождение по мукам» — не политагитка, хоть финал трилогии и приветствует становление социализма. Революция — багровый и от флагов, и от крови, но все же фон для жизненного выбора героев.
И последнее. Полторы недели назад мы показали первые две серии в кинотеатре «Октябрь». Впечатления попавших на премьеру — важный аргумент в пользу новой экранизации. Довольны остались даже те, кто изначально был настроен скептически.
Ранее актриса Анна Чиповская рассказала ведущему «Центрального телевидения» Вадиму Такменёву, что сложнее всего далось ей на съемках. Например, очень тяжело было лежать на холодной земле. Однако в моральном плане ей все равно пришлось сложнее, чем в физическом.
Премьера сериала «Хождение по мукам» — сегодня в 21:40 в эфире телеканала НТВ.
Сценарист Елена Райская и режиссер Константин Худяков. Этот тандем — первая причина, по которой стоит сегодня вечером включить НТВ. Уже не первый сериал вместе. Их прошлой работе пользователи «Кинопоиска», обычно критичные, поставили высокий балл — 7,7, отмечает корреспондент НТВ Сергей Сыркин.
Сокращения, неизбежные при переводе романа в сценарий, Елена произвела с любовью к первоисточнику, аккуратно вложив мысли героев им в уста. А режиссер больше тратил на репетиции, чем на пустые дубли.
Анна Чиповская, актриса, исполнительница роли Даши Булавиной: «Это человек, который, в отличие от большинства представителей современной режиссуры, очень хорошо понимает, что такое разбор. Элементарный, старый, школьный разбор. Кто куда пошел, кто откуда пришел, у кого какое состояние, настроение, что происходит, какие взаимоотношения. Мы не имели права потеряться. Мы много репетировали, много обсуждали».
Но вторая причина увидеть сериал — даже не дуэт, а женское трио. Светлана Ходченкова всем своим мастерством героиню Лизы Расторгуевой выносит на первый план. Места на плакатах ей не нашлось, кажется, по каким-то формальным причинам.
Размах, с которым экранизировали роман, стоит оценить. Тысячи костюмов отшиты по образцам того времени, в том числе для массовки. Они сейчас выставляются в историческом музее на Красной площади. Интерьеры так и вовсе оригинальные.
Сцены быта снимались в сохранившихся усадьбах и действующих музеях, а не в выстроенных декорациях. Для батальных сцен в экранизации остались сцены и Первой мировой, и Гражданской войн — рылись окопы, как настоящие.
Четвертая причина — литературная основа, которую должно помнить. Классический роман не экранизировали 40 лет — с 60-летия Октября. А теперь уж 100-я годовщина. «Хождение по мукам» — не политагитка, хоть финал трилогии и приветствует становление социализма. Революция — багровый и от флагов, и от крови, но все же фон для жизненного выбора героев.
И последнее. Полторы недели назад мы показали первые две серии в кинотеатре «Октябрь». Впечатления попавших на премьеру — важный аргумент в пользу новой экранизации. Довольны остались даже те, кто изначально был настроен скептически.
Ранее актриса Анна Чиповская рассказала ведущему «Центрального телевидения» Вадиму Такменёву, что сложнее всего далось ей на съемках. Например, очень тяжело было лежать на холодной земле. Однако в моральном плане ей все равно пришлось сложнее, чем в физическом.
Премьера сериала «Хождение по мукам» — сегодня в 21:40 в эфире телеканала НТВ.
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