«Смотрели бы до утра»: московская публика тепло приняла фильм «Хождение по мукам»

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый показ главной телепремьеры НТВ — фильма «Хождение по мукам». Публика высоко оценила новую экранизацию знаменитого романа Алексея Толстого.
Зрители отметили художественные достоинства фильма и прекрасную игру актеров. Главные роли в фильме исполнили Светлана Ходченкова, Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Андрей Мерзликин и Антон Шагин.
Зритель: «Картина понравилась. Очень понравились актеры, каждый в своей роли смотрится очень органично».
А некоторые признались, что совсем не хотели уходить из зала после сеанса.
Зритель: «Все очень добротно. С удовольствием остался бы, до утра смотрел остальные серии. А это залог успеха — когда не хочется уходить».
И их можно понять. Величественный Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, пейзажи русских усадеб, события революции и Первой мировой войны: от происходящего на экране невозможно оторваться. При этом важно помнить, что «Хождение по мукам» — это не анатомия протеста. Главное здесь — человеческие судьбы.
Напомним, что сериал «Хождение по мукам» уже очень скоро смогут увидеть все зрители НТВ.
Зритель: «Картина понравилась. Очень понравились актеры, каждый в своей роли смотрится очень органично».
А некоторые признались, что совсем не хотели уходить из зала после сеанса.
Зритель: «Все очень добротно. С удовольствием остался бы, до утра смотрел остальные серии. А это залог успеха — когда не хочется уходить».
И их можно понять. Величественный Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, пейзажи русских усадеб, события революции и Первой мировой войны: от происходящего на экране невозможно оторваться. При этом важно помнить, что «Хождение по мукам» — это не анатомия протеста. Главное здесь — человеческие судьбы.
Напомним, что сериал «Хождение по мукам» уже очень скоро смогут увидеть все зрители НТВ.
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