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    Анна Чиповская в студии «ЦТ» рассказала о съемках в сериале «Хождение по мукам». знаменитости, история, кино, НТВ, премьера, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАнна Чиповская в студии «ЦТ» рассказала о съемках в сериале «Хождение по мукам»

    Анна Чиповская в студии «ЦТ» рассказала о съемках в сериале «Хождение по мукам»

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    Анна Чиповская в студии «ЦТ» рассказала о съемках в сериале «Хождение по мукам»

    Анна Чиповская в студии «ЦТ» рассказала о съемках в сериале «Хождение по мукам»

    Анна Чиповская в студии «ЦТ» рассказала о съемках в сериале «Хождение по мукам»

      На следующей неделе НТВ начинает показ нового многосерийного фильма «Хождение по мукам». Это новая экранизация романа Алексея Толстого, приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. В студию программы «Центральное телевидение» пришла актриса Анна Чиповская, исполнительница одной из главных ролей в фильме.

      12-серийный художественный фильм «Хождение по мукам» — экранизация великого романа Алексея Толстого — повествует о переломных для России событиях 1914–1919 годов. Многие сцены фильма снимались практически в экстремальных условиях. Актриса Анна Чиповская рассказала ведущему «Центрального телевидения» Вадиму Такменёву, что тяжелее всего далось ей на съемках.

      Анна Чиповская: «Было очень непросто. Зимой нужно было лежать на холодной земле. Но это не идет ни в какое сравнение со сценой, когда Даша и Телегин теряют ребенка. Это очень тяжело, такой опыт впускать в себя крайне непросто».

      По словам актрисы, на съемках фильма ей пришлось сложнее в моральном плане, чем в физическом.

      Анна Чиповская: «Роман очень большой, и то, что Даша переживает, не на каждую судьбу выпадает столько трудностей и лишений».

      Также актриса, которая сыграла много ролей в исторических картинах, отметила, что ей не хотелось бы задержаться ни в одной из эпох, в жительниц которых она перевоплощалась.

      смотретьНовая экранизация знаменитой трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» — с 27 ноября в 21:40
      Новая экранизация знаменитой трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» — с 27 ноября в 21:40
      Премьера сериала «Хождение по мукам» — 27 ноября в 21:40 в эфире телеканала НТВ.

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