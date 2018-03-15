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    В Минобороны РФ назвали хамскими слова британского министра Уильямсона

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    В Минобороны РФ назвали хамскими слова британского министра Уильямсона

    В Минобороны РФ назвали хамскими слова британского министра Уильямсона

    В российском военном ведомстве отреагировали на слова главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который посоветовал России «отойти и заткнуться».

    В Минобороны России отреагировали на ситуацию вокруг дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля, передает «Интерфакс».

    Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор: «Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только одни они и остались в арсенале вооруженных сил Ее Величества».

    Он добавил, что к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны британских властей уже давно выработан стойкий иммунитет. По мнению Конашенкова, действия Лондона лишь подтверждают ничтожность всех обвинений в адрес Москвы и самих обвинителей.

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    Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на высылку дипломатов, заявил, что России «стоит отойти и заткнуться». Его слова также уже прокомментировали в российском МИД, отметив, что Лондон скрывает детали расследования по делу Скрипаля.

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