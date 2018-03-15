«Не позволим плевать на закон»: глава ЦИК пообещала не дать в обиду избирателей

Избирательная система России полностью готова к выборам, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Сегодня журналистам представили информационный центр ЦИК. Он будет работать с 17 по 19 марта, чтобы в режиме реального времени представлять данные о ходе и предварительных итогах голосования.
Информационный центр ЦИК начнет работу 17 марта в 23:00 по московскому времени, поскольку на Камчатке в это время уже откроются первые участки. А закроется он в понедельник, 19 марта, после объявления предварительных результатов.
Сюда будет поступать вся оперативная информация со всех участков страны и зарубежья и даже за пределами планеты — с МКС.
95% избирательных участков оборудовано камерами, и впервые видеонаблюдение будет вестись даже с территориальных избирательных комиссий. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила избирателей, чтобы они обращались по телефонам горячей линии при любых попытках повлиять на свободу их волеизъявления.
Элла Памфилова, председатель ЦИК: «Обещаю вам: ни одного из вас в обиду не дадим, а все те, кто плюет на закон, независимо от должности — вплоть до губернаторов — все материалы мы будем оперативно передавать в генеральную прокуратуру. Я уверена, что генпрокуратура очень быстро будет принимать меры».
Чтобы участвовать в выборах могло как можно больше избирателей, впервые отменено так называемое крепостное избирательное право. То есть голосовать можно на любом участке, а не только по месту регистрации. Для этого достаточно было заранее подать заявление — лично или через портал госуслуг. Этим воспользовались более 5,5 млн граждан. Но около 38 тысяч человек подали такие заявления дважды. Одни, видимо, по ошибке — у кого-то изменились планы. А кто-то сделал это намеренно, чтобы попытаться проголосовать больше одного раза. Центризбирком предупреждает: это невозможно и незаконно. Система ГАС «Выборы» учтет только первую попытку, а все остальные будут проверены. За намеренные нарушения предусмотрена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.
Количество наблюдателей на этих выборах ожидается рекордное — более 150 тысяч, в том числе свыше 1500 тысяч зарубежных. Для наблюдателей также будет предоставлена свобода перемещения по участкам: они не обязаны никого предупреждать заранее о своем желании посетить тот или иной участок. Это беспрецедентная открытость и прозрачность, говорят в Центризбиркоме.
Сюда будет поступать вся оперативная информация со всех участков страны и зарубежья и даже за пределами планеты — с МКС.
95% избирательных участков оборудовано камерами, и впервые видеонаблюдение будет вестись даже с территориальных избирательных комиссий. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила избирателей, чтобы они обращались по телефонам горячей линии при любых попытках повлиять на свободу их волеизъявления.
Элла Памфилова, председатель ЦИК: «Обещаю вам: ни одного из вас в обиду не дадим, а все те, кто плюет на закон, независимо от должности — вплоть до губернаторов — все материалы мы будем оперативно передавать в генеральную прокуратуру. Я уверена, что генпрокуратура очень быстро будет принимать меры».
Чтобы участвовать в выборах могло как можно больше избирателей, впервые отменено так называемое крепостное избирательное право. То есть голосовать можно на любом участке, а не только по месту регистрации. Для этого достаточно было заранее подать заявление — лично или через портал госуслуг. Этим воспользовались более 5,5 млн граждан. Но около 38 тысяч человек подали такие заявления дважды. Одни, видимо, по ошибке — у кого-то изменились планы. А кто-то сделал это намеренно, чтобы попытаться проголосовать больше одного раза. Центризбирком предупреждает: это невозможно и незаконно. Система ГАС «Выборы» учтет только первую попытку, а все остальные будут проверены. За намеренные нарушения предусмотрена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.
Количество наблюдателей на этих выборах ожидается рекордное — более 150 тысяч, в том числе свыше 1500 тысяч зарубежных. Для наблюдателей также будет предоставлена свобода перемещения по участкам: они не обязаны никого предупреждать заранее о своем желании посетить тот или иной участок. Это беспрецедентная открытость и прозрачность, говорят в Центризбиркоме.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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