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    Глава ЦИК заявила о готовности избирательной системы к выборам президента

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    Глава ЦИК заявила о готовности избирательной системы к выборам президента

    Глава ЦИК заявила о готовности избирательной системы к выборам президента

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система России готова к проведению голосования на выборах президента, которое состоится 18 марта.

    Элла Памфилова ответила на вопрос журналистов об уровне готовности избирательной системы к выборам, передает РИА Новости.

    Элла Памфилова: «Я боюсь сглазить. Конечно, мы уверены, что она готова. Да, готова. Надеюсь, что все будет отлично».

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    Российские моряки проголосовали на выборах президента перед дальним походом
    Выборы главы государства пройдут в воскресенье, 18 марта. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. В их числе Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз», Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», Максим Сурайкин от партии «Коммунисты России», Борис Титов от «Партии роста», Григорий Явлинский от «Яблока» и действующий президент Владимир Путин, который решил баллотироваться как самовыдвиженец.
    Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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