«Беспрецедентно»: выборы президента станут рекордными по числу наблюдателей

Сайт Центризбиркома отразил более 200 тысяч
DDoS-атак только за февраль этого года. Об этом сообщили сегодня в ЦИК. Там также назвали бессмысленными попытки взломать систему ГАС «Выборы».
ЦИК готов к любым ситуациям и сможет подвести итоги голосования, если будет нужно, и в ручном режиме. Также в комиссии рассказали, как идет досрочное голосование. В нем на сегодняшний день приняли участие 95 тысяч человек. Сотрудникам избиркомов ежедневно приходится добираться до самых труднодоступных мест.
Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ: «В сложнейших климатических условиях летят, там иногда сотни, иногда там и несколько сотен километров, и не на одной точке останавливаются, ради того, чтобы
2–3-5 человек смогли проголосовать, и вот эта самоотверженность поражает».
И сегодня же сотрудники воркутинского избиркома отправились в тундру. Вместе с собой на борт взяли проводника, который хорошо ориентируется на местности и знает, где сейчас находятся стоянки оленеводов. На вертолетах привезли и урны для голосования.
Галина Давыдова, зампредседателя участковой комиссии избирательного участка №158: «Мы посетили пять стойбищ, общая явка от заявленных избирателей порядка 45%, что, в общем-то, учитывая погоду и условия работы оленеводов, не так плохо».
И сегодня стало известно, что за ходом президентских выборов будет следить рекордное количество независимых наблюдателей — 144 тысячи человек. Такие данные привели в Общественной палате. Там подчеркнули, что эта цифра не мифическая, досье есть на каждого. Причем это обычные активные граждане, которые не состоят ни в каких партиях или политических организациях.
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты: «Наши общественные наблюдатели — это добровольцы, это важный аспект, никогда такого раньше в России не было, чтобы было организовано масштабнейшее наблюдение на выборах, то, что мы сейчас сделали, это беспрецедентно, такого не было никогда, чтобы такое количество общественных наблюдателей было организовано».
Также отмечалось, что в день голосования в Общественной палате заработает ситуационный центр для мониторинга, туда будет поступать информация о возможных нарушениях.
Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ: «В сложнейших климатических условиях летят, там иногда сотни, иногда там и несколько сотен километров, и не на одной точке останавливаются, ради того, чтобы
И сегодня же сотрудники воркутинского избиркома отправились в тундру. Вместе с собой на борт взяли проводника, который хорошо ориентируется на местности и знает, где сейчас находятся стоянки оленеводов. На вертолетах привезли и урны для голосования.
Галина Давыдова, зампредседателя участковой комиссии избирательного участка №158: «Мы посетили пять стойбищ, общая явка от заявленных избирателей порядка 45%, что, в общем-то, учитывая погоду и условия работы оленеводов, не так плохо».
И сегодня стало известно, что за ходом президентских выборов будет следить рекордное количество независимых наблюдателей — 144 тысячи человек. Такие данные привели в Общественной палате. Там подчеркнули, что эта цифра не мифическая, досье есть на каждого. Причем это обычные активные граждане, которые не состоят ни в каких партиях или политических организациях.
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты: «Наши общественные наблюдатели — это добровольцы, это важный аспект, никогда такого раньше в России не было, чтобы было организовано масштабнейшее наблюдение на выборах, то, что мы сейчас сделали, это беспрецедентно, такого не было никогда, чтобы такое количество общественных наблюдателей было организовано».
Также отмечалось, что в день голосования в Общественной палате заработает ситуационный центр для мониторинга, туда будет поступать информация о возможных нарушениях.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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