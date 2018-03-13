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    Оленеводы из тундры досрочно проголосовали на выборах президента РФ. выборы, Коми, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОленеводы из тундры досрочно проголосовали на выборах президента РФ

    Оленеводы из тундры досрочно проголосовали на выборах президента РФ

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    Оленеводы из тундры досрочно проголосовали на выборах президента РФ

    Оленеводы из тундры досрочно проголосовали на выборах президента РФ

    Оленеводы из тундры досрочно проголосовали на выборах президента РФ

      Досрочное голосование на президентских выборах сегодня прошло в воркутинской тундре. К оленеводам, которые 18 марта будут пасти стада и не смогут добраться до избирательных участков, урны для голосования привезли на вертолетах.

      Сотрудники избиркома сразу направились в стойбища оленеводческого хозяйства. В списке тех, кто голосует досрочно, 25 фамилий, но явка составила 44%. То есть проголосовали только 11 человек.

      Другие оленеводы в момент прилета сотрудников избирательной комиссии оказались вдали от чумов, а кто-то просто забыл паспорт дома. Несобранным избирателям теперь придется самим ехать по месту регистрации и там выбирать президента вместе со всей страной 18 марта.
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