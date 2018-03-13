Оленеводы из тундры досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Сотрудники избиркома сразу направились в стойбища оленеводческого хозяйства. В списке тех, кто голосует досрочно, 25 фамилий, но явка составила 44%. То есть проголосовали только 11 человек.Другие оленеводы в момент прилета сотрудников избирательной комиссии оказались вдали от чумов, а кто-то просто забыл паспорт дома. Несобранным избирателям теперь придется самим ехать по месту регистрации и там выбирать президента вместе со всей страной 18 марта.