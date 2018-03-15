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    «Если не слабо»: Савченко потребовала публичного допроса на детекторе лжи. Савченко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Если не слабо»: Савченко потребовала публичного допроса на детекторе лжи

    «Если не слабо»: Савченко потребовала публичного допроса на детекторе лжи

    2 комментария
    «Если не слабо»: Савченко потребовала публичного допроса на детекторе лжи

    «Если не слабо»: Савченко потребовала публичного допроса на детекторе лжи

    «Если не слабо»: Савченко потребовала публичного допроса на детекторе лжи

      Генпрокурор Украины внес в Раду представление о согласии на арест депутата Надежды Савченко. Сейчас привлечь ее к уголовной ответственности не дает парламентская неприкосновенность.

      По словам Луценко, у следствия есть доказательства, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Как ранее сообщали украинские СМИ, ее имя фигурирует в так называемом деле Владимира Рубана. В начале марта руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» задержали при попытке пересечь линию соприкосновения с ДНР на машине, полной оружия.

      Совпадение это или нет, но атака на Савченко совпала с ее громкими высказываниями о преступлениях украинских властей, в частности, она заявила, что видела, как спикер парламента Андрей Парубий лично руководил снайперами во время событий на Майдане в феврале 2014 года. По ее словам, Парубий заходил с бойцами в здание гостиницы «Украина» (с крыши отеля и велась стрельба). Правда, позже Савченко уточнила, что имела в ввиду не коменданта «Евромайдана» и нынешнего спикера Рады Андрея Парубия, а нынешнего главу комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

      смотретьСавченко заявила о причастности Парубия к расстрелам на Майдане
      Савченко заявила о причастности Парубия к расстрелам на Майдане
      Надежда Савченко: «Если я сказала Парубий, то я публично приношу извинения ему. Не помню точно, но, если я сказала Парубий, то имела в виду Пашинского».

      Также Савченко обвинила генерального прокурора Украины. Юрий Луценко занял пост как раз для того, чтобы преступления, совершённые в 2014 году, никогда не расследовались, заявила она.

      Что же касается обвинений в подготовке теракта в Раде, то Савченко заявила, что сегодня только ленивый не думает на Украине о подрыве парламента. Также она предложила правоохранителям публично допросить ее на детекторе лжи, «если им не слабо», сообщает РИА Новости.

      Надежда Савченко: «Предлагаю прокуратуре, Службе безопасности Украины и всем соответствующим органам допросить меня публично на полиграфе, на детекторе лжи, как его еще называют, и услышать публично на всю Украину, на весь мир ответы на все вопросы, если они не боятся, если им не слабо».

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