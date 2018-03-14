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    Потерянная Надежда: как Савченко связана с делом о покушении на Порошенко. Савченко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПотерянная Надежда: как Савченко связана с делом о покушении на Порошенко

    Потерянная Надежда: как Савченко связана с делом о покушении на Порошенко

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    Потерянная Надежда: как Савченко связана с делом о покушении на Порошенко

    Потерянная Надежда: как Савченко связана с делом о покушении на Порошенко

    Потерянная Надежда: как Савченко связана с делом о покушении на Порошенко

      На Украине разразился очередной скандал. Депутата Рады Надежду Савченко, которую ранее заподозрили в связи с якобы готовившим покушение на Порошенко Владимиром Рубаном, обвинили в бегстве. Да еще и не куда-нибудь, а в Россию. Куда на самом деле исчезла бывшая наводчица? и как она связана с делом Рубана?

      Обвинения в адрес Рубана, занимавшегося обменом пленных в Донбассе, звучат как-то по-голливудски: разве можно всерьез воспринимать слова о том, что генерал запаса собирался расстрелять президента Порошенко из гранатомета. Но на Украине это никого не смущает. О готовившемся покушении говорят первые лица страны.

      Василий Грицак, председатель СБУ: «Планировалось устроить массовые теракты. Я подчеркиваю — массовые теракты! Из минометов расстрелять центрую часть города Киева».

      На Украине отмечают, что притянуть к этому делу Савченко — вопрос чисто политический.

      Владимир Олейник      , экс-депутат Рады: «Если бы она не критиковала Порошенко, не говорила о нем правду украинскому народу, никто бы ее не тронул. Ходила бы она босыми ногами и по парламенту, и по администрации — как угодно. А она начала резко критиковать».

      Чем дальше, тем стремительнее раскручивается сюжет. Украинские газеты уже публикуют данные из анонимных источников якобы именно государственный переворот может стать новым эпизодом в и без того богатой биографии Савченко.

      Подробности — в видеоматериале.

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