Потерянная Надежда: как Савченко связана с делом о покушении на Порошенко

На Украине разразился очередной скандал. Депутата Рады Надежду Савченко, которую ранее заподозрили в связи с якобы готовившим покушение на Порошенко Владимиром Рубаном, обвинили в бегстве. Да еще и не
куда-нибудь, а в Россию. Куда на самом деле исчезла бывшая наводчица? и как она связана с делом Рубана?
Обвинения в адрес Рубана, занимавшегося обменом пленных в Донбассе, звучат как-то по-голливудски: разве можно всерьез воспринимать слова о том, что генерал запаса собирался расстрелять президента Порошенко из гранатомета. Но на Украине это никого не смущает. О готовившемся покушении говорят первые лица страны.
Василий Грицак, председатель СБУ: «Планировалось устроить массовые теракты. Я подчеркиваю — массовые теракты! Из минометов расстрелять центрую часть города Киева».
На Украине отмечают, что притянуть к этому делу Савченко — вопрос чисто политический.
Владимир Олейник, экс-депутат Рады: «Если бы она не критиковала Порошенко, не говорила о нем правду украинскому народу, никто бы ее не тронул. Ходила бы она босыми ногами и по парламенту, и по администрации — как угодно. А она начала резко критиковать».
Чем дальше, тем стремительнее раскручивается сюжет. Украинские газеты уже публикуют данные из анонимных источников якобы именно государственный переворот может стать новым эпизодом в и без того богатой биографии Савченко.
Подробности — в видеоматериале.
Василий Грицак, председатель СБУ: «Планировалось устроить массовые теракты. Я подчеркиваю — массовые теракты! Из минометов расстрелять центрую часть города Киева».
На Украине отмечают, что притянуть к этому делу Савченко — вопрос чисто политический.
Владимир Олейник, экс-депутат Рады: «Если бы она не критиковала Порошенко, не говорила о нем правду украинскому народу, никто бы ее не тронул. Ходила бы она босыми ногами и по парламенту, и по администрации — как угодно. А она начала резко критиковать».
Чем дальше, тем стремительнее раскручивается сюжет. Украинские газеты уже публикуют данные из анонимных источников якобы именно государственный переворот может стать новым эпизодом в и без того богатой биографии Савченко.
Подробности — в видеоматериале.
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