Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  
    Савченко заявила о причастности Парубия к расстрелам на Майдане. Савченко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСавченко заявила о причастности Парубия к расстрелам на Майдане

    Савченко заявила о причастности Парубия к расстрелам на Майдане

    3 комментария
    Савченко заявила о причастности Парубия к расстрелам на Майдане

    Савченко заявила о причастности Парубия к расстрелам на Майдане

    Савченко заявила о причастности Парубия к расстрелам на Майдане

      Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что видела, как спикер парламента Андрей Парубий лично руководил снайперами во время событий на Майдане в феврале 2014 года.

      По словам Савченко, Парубий заходил с бойцами в здание гостиницы «Украина». С крыши отеля и велась стрельба. Также Савченко обвинила генерального прокурора Украины. По ее словам, Юрий Луценко занял пост как раз для того, чтобы эти преступления никогда не расследовались. Савченко также сказала, что к организации «Евромайдана» имеют прямое отношения западные страны.

      Надежда Савченко: «Я видела, как Парубий (нынешний председатель Верховной рады Андрей Парубий ) заводил снайперов в отель „Украина“. Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления и несут ответственность, всегда будут пытаться искать крайних».

      Также Савченко заявила, что уголовные дела о расстрелах на Майдане не будут раскрыты, поскольку этому препятствуют высокопоставленные должностные лица, в том числе в Верховной раде.

      Надежда Савченко: «Расстрелы на Майдане и то, что пятый год люди ждут расследования, никогда не будут расследованы».

      Луценко в долгу не остался. Главный украинский обвинитель считает, что Надежда Савченко готовила в здании Рады теракт, и не исключил ее ареста. И сегодня он намерен попросить у парламента лишить Савченко депутатской неприкосновенности.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru