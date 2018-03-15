Савченко заявила о причастности Парубия к расстрелам на Майдане

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что видела, как спикер парламента Андрей Парубий лично руководил снайперами во время событий на Майдане в феврале 2014 года.
По словам Савченко, Парубий заходил с бойцами в здание гостиницы «Украина». С крыши отеля и велась стрельба. Также Савченко обвинила генерального прокурора Украины. По ее словам, Юрий Луценко занял пост как раз для того, чтобы эти преступления никогда не расследовались. Савченко также сказала, что к организации «Евромайдана» имеют прямое отношения западные страны.
Надежда Савченко: «Я видела, как Парубий (нынешний председатель Верховной рады Андрей Парубий ) заводил снайперов в отель „Украина“. Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления и несут ответственность, всегда будут пытаться искать крайних».
Также Савченко заявила, что уголовные дела о расстрелах на Майдане не будут раскрыты, поскольку этому препятствуют высокопоставленные должностные лица, в том числе в Верховной раде.
Надежда Савченко: «Расстрелы на Майдане и то, что пятый год люди ждут расследования, никогда не будут расследованы».
Луценко в долгу не остался. Главный украинский обвинитель считает, что Надежда Савченко готовила в здании Рады теракт, и не исключил ее ареста. И сегодня он намерен попросить у парламента лишить Савченко депутатской неприкосновенности.
Надежда Савченко: «Я видела, как Парубий (нынешний председатель Верховной рады Андрей Парубий ) заводил снайперов в отель „Украина“. Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления и несут ответственность, всегда будут пытаться искать крайних».
Также Савченко заявила, что уголовные дела о расстрелах на Майдане не будут раскрыты, поскольку этому препятствуют высокопоставленные должностные лица, в том числе в Верховной раде.
Надежда Савченко: «Расстрелы на Майдане и то, что пятый год люди ждут расследования, никогда не будут расследованы».
Луценко в долгу не остался. Главный украинский обвинитель считает, что Надежда Савченко готовила в здании Рады теракт, и не исключил ее ареста. И сегодня он намерен попросить у парламента лишить Савченко депутатской неприкосновенности.
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