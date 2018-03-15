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    Олега Табакова похоронили рядом с Броневым, Зельдиным и Глазуновым

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Олега Табакова похоронили рядом с Броневым, Зельдиным и Глазуновым

    Олега Табакова похоронили рядом с Броневым, Зельдиным и Глазуновым

    Олега Табакова похоронили рядом с Броневым, Зельдиным и Глазуновым
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • На Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны народного артиста СССР Олега Табакова. На церемонию пришли самые близкие Олега Павловича — родные, коллеги и ученики.

    Священник провел у открытого гроба заупокойную службу, после чего прошло захоронение. Как уточняет ТАСС, могила артиста расположена на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.

    До похорон состоялась церемония прощания в МХТ имени Чехова, на которую пришла вся театральная Москва. Первыми отдали дань памяти простые зрители. Люди с самого утра выстраивались в очередь у здания театра в Камергерском переулке. Все пять часов, пока шла траурная церемония, поток людей не иссякал.



    смотретьСотни людей с цветами пришли проститься с Олегом Табаковым
    Сотни людей с цветами пришли проститься с Олегом Табаковым
    Почтить память Олега Табакова пришел президент Владимир Путин. Глава государства возложил бордовые розы и выразил соболезнования родным актера. Слова поддержки семье артиста говорили и многочисленные друзья, коллеги и ученики. По традиции зрители проводили актера в последний путь аплодисментами.

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