Олега Табакова похоронили рядом с Броневым, Зельдиным и Глазуновым

На Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны народного артиста СССР Олега Табакова. На церемонию пришли самые близкие Олега Павловича — родные, коллеги и ученики.
Священник провел у открытого гроба заупокойную службу, после чего прошло захоронение. Как уточняет ТАСС, могила артиста расположена на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.
До похорон состоялась церемония прощания в МХТ имени Чехова, на которую пришла вся театральная Москва. Первыми отдали дань памяти простые зрители. Люди с самого утра выстраивались в очередь у здания театра в Камергерском переулке. Все пять часов, пока шла траурная церемония, поток людей не иссякал.
Почтить память Олега Табакова пришел президент Владимир Путин. Глава государства возложил бордовые розы и выразил соболезнования родным актера. Слова поддержки семье артиста говорили и многочисленные друзья, коллеги и ученики. По традиции зрители проводили актера в последний путь аплодисментами.
До похорон состоялась церемония прощания в МХТ имени Чехова, на которую пришла вся театральная Москва. Первыми отдали дань памяти простые зрители. Люди с самого утра выстраивались в очередь у здания театра в Камергерском переулке. Все пять часов, пока шла траурная церемония, поток людей не иссякал.
Почтить память Олега Табакова пришел президент Владимир Путин. Глава государства возложил бордовые розы и выразил соболезнования родным актера. Слова поддержки семье артиста говорили и многочисленные друзья, коллеги и ученики. По традиции зрители проводили актера в последний путь аплодисментами.
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