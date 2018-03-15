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    Путин простился с Олегом Табаковым. знаменитости, кино, похороны, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин простился с Олегом Табаковым

    Путин простился с Олегом Табаковым

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Путин простился с Олегом Табаковым

    Путин простился с Олегом Табаковым

    Путин простился с Олегом Табаковым
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

      • Президент РФ Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР Олегом Табаковым, скончавшимся 12 марта на 83-году жизни.

      Во время церемонии, которая проходит на исторической сцене МХТ имени Чехова, Владимир Путин возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнования, сообщает ТАСС.

      С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти, несмотря на снегопад, приходят в театр, чтобы почтить память великого артиста.



      смотретьТысячи поклонников пришли проститься с Олегом Табаковым
      Тысячи поклонников пришли проститься с Олегом Табаковым
      Олег Табаков умер в Москве в понедельник. В последние месяцы артист был серьезно болен. Ему было 82 года.

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