Путин простился с Олегом Табаковым

Президент РФ Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР Олегом Табаковым, скончавшимся 12 марта на
83-году жизни.
Во время церемонии, которая проходит на исторической сцене МХТ имени Чехова, Владимир Путин возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнования, сообщает ТАСС.
С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти, несмотря на снегопад, приходят в театр, чтобы почтить память великого артиста.
Олег Табаков умер в Москве в понедельник. В последние месяцы артист был серьезно болен. Ему было 82 года.
С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти, несмотря на снегопад, приходят в театр, чтобы почтить память великого артиста.
Олег Табаков умер в Москве в понедельник. В последние месяцы артист был серьезно болен. Ему было 82 года.
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