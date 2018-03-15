Житель Сочи спрятал убитую падчерицу на берегу реки, где любил отдыхать с семьей

Продолжение получила история об исчезновении
5-летней Вероники в Краснодарском крае. Сыщики обнаружили тело девочки. В ее убийстве сознался отчим, который ранее попытался сбежать.
Мурад Шахмирзаев должен был присматривать за малышкой, пока ее мать находилась в роддоме. О том, что девочка якобы потерялась, он сам сообщил в полицию. Правда, по телефону, после чего скрылся. Спасатели, волонтеры — более 1000 человек — бросились обследовать поселок в надежде найти девочку. Отчима удалось найти лишь спустя несколько часов в одном из хостелов Адлера.
Позже в отделе полиции 28-летний Шахмирзаев рассказал обстоятельства преступления. Он спрятал тело на берегу реки, куда летом семья часто приходила на пикник.
Мурад Шахмирзаев: «Здесь мы постоянно были, грибы собирали. Я решил ее на речку бросить, чтобы следов не было».
Со слов обвиняемого, ребенок капризничал, чем вывел его из себя. Несколько раз он ударил девочку и бросил на кровать, а наутро обнаружил, что она не дышит, и решил избавиться от улик. В ближайшее время Мураду Шахмирзаеву будет избрана мера пресечения. Следователи будут настаивать на заключении его под стражу.
Позже в отделе полиции 28-летний Шахмирзаев рассказал обстоятельства преступления. Он спрятал тело на берегу реки, куда летом семья часто приходила на пикник.
Мурад Шахмирзаев: «Здесь мы постоянно были, грибы собирали. Я решил ее на речку бросить, чтобы следов не было».
Со слов обвиняемого, ребенок капризничал, чем вывел его из себя. Несколько раз он ударил девочку и бросил на кровать, а наутро обнаружил, что она не дышит, и решил избавиться от улик. В ближайшее время Мураду Шахмирзаеву будет избрана мера пресечения. Следователи будут настаивать на заключении его под стражу.
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