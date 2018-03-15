Житель Сочи рассказал, почему убил 5-летнюю падчерицу

Проживающий в Сочи гражданин Азербайджана сообщил подробности убийства
5-летней падчерицы.
Напомним, о пропаже девочки стало известно накануне. Ее мать находится в роддоме, дома с девочкой оставался отчим. Он и позвонил в полицию, заявив, что падчерица не вернулась с прогулки. Только вот заявления мужчина так и не написал — после звонка он тоже исчез. Вскоре его нашли в одном из хостелов Адлера. Он признался в убийстве ребенка, после чего был задержан.
По информации Следственного комитета, 28-летний задержанный проживал вместе с женщиной и двумя ее малолетними детьми. 12 марта мужчина находился с девочкой дома. Он рассказал, что вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, из-за чего он несколько раз ударил ее в область груди и уложил спать. Утром мужчина вышел в магазин, а вернувшись, обнаружил, что девочка мертва.
Из сообщения Следственного комитета: «После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина сообщил соседям о том, что девочка якобы пропала, и стал самостоятельно осуществлять ее поиски, а затем перестал выходить на связь. Позже он был обнаружен в одном из хостелов в Адлерском районе».
Расследование уголовного дела продолжается.
По информации Следственного комитета, 28-летний задержанный проживал вместе с женщиной и двумя ее малолетними детьми. 12 марта мужчина находился с девочкой дома. Он рассказал, что вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, из-за чего он несколько раз ударил ее в область груди и уложил спать. Утром мужчина вышел в магазин, а вернувшись, обнаружил, что девочка мертва.
Из сообщения Следственного комитета: «После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина сообщил соседям о том, что девочка якобы пропала, и стал самостоятельно осуществлять ее поиски, а затем перестал выходить на связь. Позже он был обнаружен в одном из хостелов в Адлерском районе».
Расследование уголовного дела продолжается.
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