Отчим пропавшей 5-летней девочки из Сочи признался в ее убийстве

Отчим пропавшей в Сочи
5-летней девочки, на поиски которой в среду вышли тысячи человек, признался в ее убийстве.
Мурад Шахмирзаев был задержан следователями и уже дал признательные показания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя следственного отдела Сочи Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что мужчина закопал тело убитой девочки в лесу. На место преступления выехали следователи.
Напомним, с сообщением о пропаже ребенка в правоохранительные органы в среду обратился сам отчим. Мужчина оставался с ней, пока ее мать была в роддоме. Он заявил, что падчерица не вернулась с прогулки. Якобы поначалу он искал ее самостоятельно. Только вот заявления мужчина так и не написал — после звонка он тоже исчез. Позже его удалось обнаружить в одном из хостелов в Адлере.
Уточняется, что мужчина закопал тело убитой девочки в лесу. На место преступления выехали следователи.
Напомним, с сообщением о пропаже ребенка в правоохранительные органы в среду обратился сам отчим. Мужчина оставался с ней, пока ее мать была в роддоме. Он заявил, что падчерица не вернулась с прогулки. Якобы поначалу он искал ее самостоятельно. Только вот заявления мужчина так и не написал — после звонка он тоже исчез. Позже его удалось обнаружить в одном из хостелов в Адлере.
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