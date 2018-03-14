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    Отчим пропавшей 5-летней девочки из Сочи признался в ее убийстве. дети и подростки, задержание, Сочи, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтчим пропавшей 5-летней девочки из Сочи признался в ее убийстве

    Отчим пропавшей 5-летней девочки из Сочи признался в ее убийстве

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    Отчим пропавшей <nobr>5-летней</nobr> девочки из Сочи признался в ее убийстве

    Отчим пропавшей 5-летней девочки из Сочи признался в ее убийстве

    Отчим пропавшей <nobr>5-летней</nobr> девочки из Сочи признался в ее убийстве
    • Фото: sochilens.ru

      • Отчим пропавшей в Сочи 5-летней девочки, на поиски которой в среду вышли тысячи человек, признался в ее убийстве.

      Мурад Шахмирзаев был задержан следователями и уже дал признательные показания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя следственного отдела Сочи Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

      Уточняется, что мужчина закопал тело убитой девочки в лесу. На место преступления выехали следователи.

      Напомним, с сообщением о пропаже ребенка в правоохранительные органы в среду обратился сам отчим. Мужчина оставался с ней, пока ее мать была в роддоме. Он заявил, что падчерица не вернулась с прогулки. Якобы поначалу он искал ее самостоятельно. Только вот заявления мужчина так и не написал — после звонка он тоже исчез. Позже его удалось обнаружить в одном из хостелов в Адлере.

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