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    Отчим 5-летней девочки из Сочи сообщил о ее пропаже и исчез. Сочи, дети и подростки, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтчим 5-летней девочки из Сочи сообщил о ее пропаже и исчез

    Отчим 5-летней девочки из Сочи сообщил о ее пропаже и исчез

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    Отчим <nobr>5-летней</nobr> девочки из Сочи сообщил о ее пропаже и исчез

    Отчим 5-летней девочки из Сочи сообщил о ее пропаже и исчез

    Отчим <nobr>5-летней</nobr> девочки из Сочи сообщил о ее пропаже и исчез

      Тысячи человек ищут пятилетнюю девочку в Краснодарском крае. Девочка пропала накануне и до сих пор ее не нашли. Волонтеров предупредили: с каждым часом надежда на благополучный исход тает.

      Все дело в обстоятельствах исчезновения ребенка. Ее мать находится в роддоме, дома с девочкой оставался отчим. Он и позвонил в полицию, заявив, что падчерица не вернулась с прогулки. Якобы поначалу искал ее самостоятельно. Только вот заявления мужчина так и не написал — после звонка он тоже исчез.

      Вскоре в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что полицейские обнаружили мужчину в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают правоохранители.

      Тем временем следователи опрашивают соседей и жителей близлежащих сел. Волонтеры со спасателями обходят лес, кинологи работают на берегу водоема.

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