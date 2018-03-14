Отчим 5-летней девочки из Сочи сообщил о ее пропаже и исчез

Тысячи человек ищут пятилетнюю девочку в Краснодарском крае. Девочка пропала накануне и до сих пор ее не нашли. Волонтеров предупредили: с каждым часом надежда на благополучный исход тает.
Все дело в обстоятельствах исчезновения ребенка. Ее мать находится в роддоме, дома с девочкой оставался отчим. Он и позвонил в полицию, заявив, что падчерица не вернулась с прогулки. Якобы поначалу искал ее самостоятельно. Только вот заявления мужчина так и не написал — после звонка он тоже исчез.
Вскоре в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что полицейские обнаружили мужчину в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают правоохранители.
Тем временем следователи опрашивают соседей и жителей близлежащих сел. Волонтеры со спасателями обходят лес, кинологи работают на берегу водоема.
Вскоре в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что полицейские обнаружили мужчину в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают правоохранители.
Тем временем следователи опрашивают соседей и жителей близлежащих сел. Волонтеры со спасателями обходят лес, кинологи работают на берегу водоема.
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