В селе Бестужевское в Сочи пропала пятилетняя девочка. Спасатели и местные жители ищут ребенка со вчерашнего вечера.
Девочка пропала примерно в 18:00 13 марта, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. В поисках принимают участие жители села и более 70 спасателей. К работам привлечен беспилотник МЧС. Поиски не прекращались всю ночь.
Как сообщили ТАСС в СУ СК по региону, по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.
Как сообщили ТАСС в СУ СК по региону, по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.
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