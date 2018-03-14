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    В Сочи пропала пятилетняя девочка

    3 комментария
    • Фото: lizaalert-yug.org
    В Сочи пропала пятилетняя девочка

    В Сочи пропала пятилетняя девочка

    В Сочи пропала пятилетняя девочка
  • Фото: lizaalert-yug.org

    • В селе Бестужевское в Сочи пропала пятилетняя девочка. Спасатели и местные жители ищут ребенка со вчерашнего вечера.

    Девочка пропала примерно в 18:00 13 марта, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. В поисках принимают участие жители села и более 70 спасателей. К работам привлечен беспилотник МЧС. Поиски не прекращались всю ночь.

    Как сообщили ТАСС в СУ СК по региону, по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.

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