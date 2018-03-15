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    Госдеп: антироссийские санкции сохранятся до передачи Крыма Украине

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    Госдеп: антироссийские санкции сохранятся до передачи Крыма Украине

    Госдеп: антироссийские санкции сохранятся до передачи Крыма Украине

    Госдеп: антироссийские санкции сохранятся до передачи Крыма Украине
  • Фото: Associated Press © 2018, Alex Brandon

    • Введенные в связи с воссоединением Крыма с Россией санкции будут действовать до тех пор, пока полуостров не передадут Украине. Такое заявление сделала глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, приурочив его к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

    Хезер Науэрт, глава пресс-службы Госдепа: «Четыре года назад на этой неделе Россия провела нелегитимный, сфабрикованный „референдум“ на Украине в тщетной попытке узаконить свою подразумеваемую аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат. Заявления России о том, что украинцы свободно сделали свой выбор на этом фиктивном „референдуме“, никогда не вызвали доверия».

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    Она также заявила, что население Крыма якобы несет «огромные человеческие издержки», а власти преследуют всех несогласных. Кроме того, Госдеп негативно воспринял визит в Крым Владимира Путина, который принял участие в митинге в Севастополе, приуроченном к годовщине «крымской весны».

    В российском посольстве в США заявление назвали «беспрецедентно надрывным и желчным». Дипломаты отметили, что жители полуострова приняли историческое решение, причем сделали это демократическим путем — через референдум. Кроме того, в посольстве отметили, что Госдеп своими заявлениями пытается в очередной раз повлиять на внутриполитическую ситуацию в России в преддверии выборов президента.

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