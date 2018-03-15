Российские дипломаты уличили США в попытке повлиять на выборы президента

Госдеп США выпустил заявление под названием «Крым — это Украина», в очередной раз заявив о якобы нелегитимности референдума 2014 года. В документе раскритиковали и выступление Владимира Путина на митинге в Севастополе. В посольстве РФ в США отреагировали на заявление американского внешнеполитического ведомства.
Посольство РФ в США: «Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Настоящим демократическим способом — через референдум — вернули себя и свою землю, Севастополь и Крым, в состав России. Исправили историческую справедливость, которая была нарушена еще в 1954 году, когда они были незаконно переданы Советской Украине. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. В голословных обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов».
Дипломаты отметили, что «ничего из этого у Вашингтона не выйдет».
В посольстве также напомнили, что за 4 года Крым и Севастополь полностью интегрировались в политическое и правое пространство России. При этом уровень жизни на полуострове повысился.
Посольство РФ в США: «На территории полуострова полностью обеспечено соблюдение наших международных обязательств в правочеловеческой сфере. Качество жизни крымчан устойчиво повышается. За четыре года заработная плата выросла на 60%, а пенсии — более чем в два раза. С момента воссоединения Крыма не зафиксировано сколько-нибудь значимых случаев межнациональных или межконфессиональных конфликтов. Видимо, все эти достижения еще больше заводят наших американских коллег. Рекомендуем им внимательно ознакомиться с гимном города Севастополя, к котором давно дан ответ на все претензии „из-за океана“».
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Киев не признает итоги голосования и до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией.
Дипломаты отметили, что «ничего из этого у Вашингтона не выйдет».
В посольстве также напомнили, что за 4 года Крым и Севастополь полностью интегрировались в политическое и правое пространство России. При этом уровень жизни на полуострове повысился.
Посольство РФ в США: «На территории полуострова полностью обеспечено соблюдение наших международных обязательств в правочеловеческой сфере. Качество жизни крымчан устойчиво повышается. За четыре года заработная плата выросла на 60%, а пенсии — более чем в два раза. С момента воссоединения Крыма не зафиксировано сколько-нибудь значимых случаев межнациональных или межконфессиональных конфликтов. Видимо, все эти достижения еще больше заводят наших американских коллег. Рекомендуем им внимательно ознакомиться с гимном города Севастополя, к котором давно дан ответ на все претензии „из-за океана“».
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Киев не признает итоги голосования и до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией.
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