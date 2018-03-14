В Севастополе сегодня проходит митинг-концерт , посвященный четвертой годовщине воссоединения России и Крыма. На эту акцию приехал Владимир Путин.

Владимир Путин выступил на митинге в Севастополе, посвященном четырехлетию «крымской весны».



Владимир Путин: «Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом, в дом нашей общей родины, в дом нашей матушки-России».



Президент подчеркнул, что жители полуострова своим решением восстановили историческую справедливость.



Владимир Путин: «Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и за будущее ваших детей. Да, дорогие мои, нам еще очень много нужно будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Это все вещи долгосрочного характера. Но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем, потому что, когда мы вместе, мы — огромная сила, способная решать самые сложные задачи. Большое вам всем спасибо, я вас крепко обнимаю».



На митинге, по оценкам организаторов, собрались несколько десятков тысяч человек. Акция продлится до позднего вечера.

