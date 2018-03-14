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    «Мы — огромная сила»: Путин выступил на митинге, посвященном воссоединению Крыма с РФ. Крым, митинги и протесты, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Мы — огромная сила»: Путин выступил на митинге, посвященном воссоединению Крыма с РФ

    «Мы — огромная сила»: Путин выступил на митинге, посвященном воссоединению Крыма с РФ

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    «Мы — огромная сила»: Путин выступил на митинге, посвященном воссоединению Крыма с РФ

    «Мы — огромная сила»: Путин выступил на митинге, посвященном воссоединению Крыма с РФ

    «Мы — огромная сила»: Путин выступил на митинге, посвященном воссоединению Крыма с РФ

      В Севастополе сегодня проходит митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения России и Крыма. На эту акцию приехал Владимир Путин.

      Владимир Путин выступил на митинге в Севастополе, посвященном четырехлетию «крымской весны».

      Владимир Путин: «Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом, в дом нашей общей родины, в дом нашей матушки-России».

      Президент подчеркнул, что жители полуострова своим решением восстановили историческую справедливость.

      Владимир Путин: «Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и за будущее ваших детей. Да, дорогие мои, нам еще очень много нужно будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Это все вещи долгосрочного характера. Но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем, потому что, когда мы вместе, мы — огромная сила, способная решать самые сложные задачи. Большое вам всем спасибо, я вас крепко обнимаю».

      На митинге, по оценкам организаторов, собрались несколько десятков тысяч человек. Акция продлится до позднего вечера.

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