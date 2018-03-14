Ведущие менеджеры рассказали участникам форума возможностей, как «прыгнуть в будущее»

В Москве открылся форум «Россия — страна возможностей». Он посвящен теме развития «прозрачных социальных лифтов» — механизмов, которые позволят найти самых талантливых людей нашей страны и дадут им возможность реализоваться. На площадках форума развернулись дискуссии о развитии регионов, приоритетах промышленности, науке, прорывных технологиях и вечных ценностях.
Как отмечает корреспондент НТВ Инна Осипова, судя по размаху этого форума, Россия сегодня — страна необъятных возможностей. Более 6500 участников из 89 регионов, гости из-за рубежа, 14 действующих проектов, десятки дискуссий и мастер-классов от тех, кто уже достиг успеха.
Участники научной секции обсуждали глобальные изменения мира в цифровую эпоху. На что способно новое поколение, видно уже сейчас. Например, 12-летний Андрей Лебедев изобрел бюджетный аналог принтера для слепых и слабовидящих людей. С его помощью можно печатать и рисовать.
А на соседних площадках секретами успеха делятся ведущие менеджеры страны. Например, как в сжатые сроки, по сути, построить город мечты и организовать лучшие в истории Олимпийские игры.
Дмитрий Чернышенко, председатель правления «Газпром-медиа холдинга»: «Олимпийские игры в Сочи — это реальный ускоритель, бустер, катализатор всех процессов, который позволил прыгнуть в будущее очень быстро. Потому что то, что было сделано за 7 лет строительства, в обычной жизни при эволюционном развитии инфраструктуры, занимает 50 лет».
Патриотами не рождаются, а становятся, обсуждают участники культурной платформы форума. Здесь говорят о вечных ценностях, которые не меняются, несмотря на прогресс, о том, как сохранить человеческое в человеке. А это одна из задач искусства, в том числе театра, который жил, жив и будет жить, как бы кто ни считал.
Евгений Миронов, народный артист России: «Сколько раз уже хоронили театр. Например, когда возник кинематограф, или сейчас, в эпоху Интернета. Ни одно из этих предсказаний не сбылось по очень простой причине: потому что театр существует здесь и сейчас. Я сейчас стою перед вами, и это через секунду может стать театром».
Особый интерес у участников форума вызвали благотворительные и социальные проекты.
Подробности — в сюжете.
Участники научной секции обсуждали глобальные изменения мира в цифровую эпоху. На что способно новое поколение, видно уже сейчас. Например, 12-летний Андрей Лебедев изобрел бюджетный аналог принтера для слепых и слабовидящих людей. С его помощью можно печатать и рисовать.
А на соседних площадках секретами успеха делятся ведущие менеджеры страны. Например, как в сжатые сроки, по сути, построить город мечты и организовать лучшие в истории Олимпийские игры.
Дмитрий Чернышенко, председатель правления «Газпром-медиа холдинга»: «Олимпийские игры в Сочи — это реальный ускоритель, бустер, катализатор всех процессов, который позволил прыгнуть в будущее очень быстро. Потому что то, что было сделано за 7 лет строительства, в обычной жизни при эволюционном развитии инфраструктуры, занимает 50 лет».
Патриотами не рождаются, а становятся, обсуждают участники культурной платформы форума. Здесь говорят о вечных ценностях, которые не меняются, несмотря на прогресс, о том, как сохранить человеческое в человеке. А это одна из задач искусства, в том числе театра, который жил, жив и будет жить, как бы кто ни считал.
Евгений Миронов, народный артист России: «Сколько раз уже хоронили театр. Например, когда возник кинематограф, или сейчас, в эпоху Интернета. Ни одно из этих предсказаний не сбылось по очень простой причине: потому что театр существует здесь и сейчас. Я сейчас стою перед вами, и это через секунду может стать театром».
Особый интерес у участников форума вызвали благотворительные и социальные проекты.
Подробности — в сюжете.
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