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    «Россия — страна возможностей»: форум талантливой молодежи собрал более 6000 участников. молодежь, образование, технологии, цифровая экономика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Россия — страна возможностей»: форум талантливой молодежи собрал более 6000 участников

    «Россия — страна возможностей»: форум талантливой молодежи собрал более 6000 участников

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    «Россия — страна возможностей»: форум талантливой молодежи собрал более 6000 участников

    «Россия — страна возможностей»: форум талантливой молодежи собрал более 6000 участников

    «Россия — страна возможностей»: форум талантливой молодежи собрал более 6000 участников

      Как развить в нашей стране систему «прозрачных социальных лифтов», как выявить самых талантливых молодых людей и профессионалов и дать им возможность реализоваться — этим и многим другим вопросам посвятили форум «Россия — страна возможностей», который открылся в Москве.

      Рассказать на всю страну о том, что уже сегодня ты сделал для завтра, в Москву приехали больше 6 тысяч человек. Участники съезда, среди которых студенты, школьники, начинающие предприниматели и молодые специалисты, смогут послушать лекции ведущих экспертов, посетить офисы крупнейших компаний, обзавестись деловыми контактами и презентовать собственные инициативы. Также запланировано посещение театров, выставок и музеев.

      Платформа «Россия — страна возможностей» возникла по инициативе президента и включает 13 самостоятельных проектов. Самореализация и социальные лифты — это слова, которые лежат в основе нынешней молодежной политики.

      Работа форума стартовала с визита в музей российского хоккея. За блеском каждой медали здесь — история тяжелой работы над собой. Завтра познавательная часть форума уступит место деловой — новые технологии, лидерство, стартапы с цифровой стороны нашей жизни. И ценности общечеловеческие: семья, здоровье, исторические ориентиры.

      Размышлять, думать, сомневаться и преодолевать — вот чему нужно учить при подготовке высококлассных специалистов, которые стремятся сделать возможным невозможное.

      В качестве гостей форума выступят Алексей Кудрин, Сергей Шойгу, Игорь Шувалов. Дискуссии и мастер-классы с известными политиками и государственными деятелями завершат программу.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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