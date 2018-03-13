Как развить в нашей стране систему «прозрачных социальных лифтов», как выявить самых талантливых молодых людей и профессионалов и дать им возможность реализоваться — этим и многим другим вопросам посвятили форум «Россия — страна возможностей», который открылся в Москве.

Рассказать на всю страну о том, что уже сегодня ты сделал для завтра, в Москву приехали больше 6 тысяч человек. Участники съезда, среди которых студенты, школьники, начинающие предприниматели и молодые специалисты, смогут послушать лекции ведущих экспертов, посетить офисы крупнейших компаний, обзавестись деловыми контактами и презентовать собственные инициативы. Также запланировано посещение театров, выставок и музеев.



Платформа «Россия — страна возможностей» возникла по инициативе президента и включает 13 самостоятельных проектов. Самореализация и социальные лифты — это слова, которые лежат в основе нынешней молодежной политики.



Работа форума стартовала с визита в музей российского хоккея. За блеском каждой медали здесь — история тяжелой работы над собой. Завтра познавательная часть форума уступит место деловой — новые технологии, лидерство, стартапы с цифровой стороны нашей жизни. И ценности общечеловеческие: семья, здоровье, исторические ориентиры.



Размышлять, думать, сомневаться и преодолевать — вот чему нужно учить при подготовке высококлассных специалистов, которые стремятся сделать возможным невозможное.



В качестве гостей форума выступят Алексей Кудрин, Сергей Шойгу, Игорь Шувалов. Дискуссии и мастер-классы с известными политиками и государственными деятелями завершат программу.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.