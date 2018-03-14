Собянин опроверг миф о «выжимающей все соки из страны» Москве

На ВДНХ открылся форум «Россия — страна возможностей». Его цель — создать систему прозрачных социальных лифтов для молодежи и профессионалов.
Как отмечает корреспондент НТВ Инна Осипова, форум стоило создать хотя бы только для того, чтобы своими глазами увидеть, какие возможности сегодня есть в стране в самых разных сферах — в науке, в политике, в бизнесе, культуре.
На форуме представлены 14 проектов, которые уже работают. Это и «Лидеры России», и «Молодые профессионалы», и благотворительные программы. На каждой площадке можно пообщаться с теми, кто уже достиг многого и готов делиться опытом. Например, участники научной дискуссии обсуждали глобальные изменения мира в цифровую эпоху. Сегодня реальность такова, что наука не может развиваться в отдельно взятой стране, — нужно объединяться, и у ученых это получается, несмотря на политические санкции. Более, того Россия, по сути, сегодня является интеллектуальным донором для мира. Так, например, во Франции строят новый ядерный реактор, который придумали в Курчатовском институте.
Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме рассказал не только о том, какие возможности есть в столице, но и о том, как Москва развивает экономику всей страны. Существует мнение, что столица живет за счет регионов. Собянин возразил: Москва поставляет более 20% валового продукта страны и зарабатывает столько же денег, сколько федеральный бюджет перечисляет дотационным регионам.
Сергей Собянин: «Много говорится, что Москва — это некий финансовый центр, который ничего полезного для России не производит, вбирает в себя все инвестиции, все соки страны, но ничего не отдает. На самом деле все ровно наоборот. Доля Москвы в валовом региональном продукте страны составляет больше 20%, доля в промышленном производстве — более 11%. И динамика развития Москвы с точки зрения роста ВВП значительно выше, чем в других регионах».
На форуме можно посетить мастер-классы от ведущих менеджеров, рестораторов, режиссеров, спортсменов. Те, кто их проводит, готовы поделиться знаниями и выслушать новые идеи, помочь их воплощению.
Кроме того, на форуме стартовала всемирная социальная акция «Благодарю». Это возможность написать открытку с благодарностью любому жителю планеты, даже если вы не знаете его адреса. Достаточно знать имя.
На форуме представлены 14 проектов, которые уже работают. Это и «Лидеры России», и «Молодые профессионалы», и благотворительные программы. На каждой площадке можно пообщаться с теми, кто уже достиг многого и готов делиться опытом. Например, участники научной дискуссии обсуждали глобальные изменения мира в цифровую эпоху. Сегодня реальность такова, что наука не может развиваться в отдельно взятой стране, — нужно объединяться, и у ученых это получается, несмотря на политические санкции. Более, того Россия, по сути, сегодня является интеллектуальным донором для мира. Так, например, во Франции строят новый ядерный реактор, который придумали в Курчатовском институте.
Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме рассказал не только о том, какие возможности есть в столице, но и о том, как Москва развивает экономику всей страны. Существует мнение, что столица живет за счет регионов. Собянин возразил: Москва поставляет более 20% валового продукта страны и зарабатывает столько же денег, сколько федеральный бюджет перечисляет дотационным регионам.
Сергей Собянин: «Много говорится, что Москва — это некий финансовый центр, который ничего полезного для России не производит, вбирает в себя все инвестиции, все соки страны, но ничего не отдает. На самом деле все ровно наоборот. Доля Москвы в валовом региональном продукте страны составляет больше 20%, доля в промышленном производстве — более 11%. И динамика развития Москвы с точки зрения роста ВВП значительно выше, чем в других регионах».
На форуме можно посетить мастер-классы от ведущих менеджеров, рестораторов, режиссеров, спортсменов. Те, кто их проводит, готовы поделиться знаниями и выслушать новые идеи, помочь их воплощению.
Кроме того, на форуме стартовала всемирная социальная акция «Благодарю». Это возможность написать открытку с благодарностью любому жителю планеты, даже если вы не знаете его адреса. Достаточно знать имя.
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