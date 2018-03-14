В Кремле прокомментировали смену госсекретаря США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что с назначением нового главы Госдепа США отношения между Москвой и Вашингтоном еще сильнее ухудшатся.
Дмитрий Песков прокомментировал решение Дональда Трампа о назначении главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что отношения России и США вряд ли могут ухудшиться еще сильнее с приходом нового главы Госдепа.
Дмитрий Песков: «Вряд ли можно упасть ниже пола. Опасаться ухудшения вряд ли приходится».
При этом он подчеркнул, что надежда на конструктивность и трезвый подход во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона остается.
Дмитрий Песков: «Эта надежда остается всегда».
Трамп объявил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря накануне. На его место он предложил кандидатуру Майка Помпео, главы ЦРУ. А Центральное разведывательное управление впервые может возглавить женщина — Джина Хаспел. Их назначение должен утвердить сенат.
Дмитрий Песков: «Вряд ли можно упасть ниже пола. Опасаться ухудшения вряд ли приходится».
При этом он подчеркнул, что надежда на конструктивность и трезвый подход во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона остается.
Дмитрий Песков: «Эта надежда остается всегда».
Трамп объявил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря накануне. На его место он предложил кандидатуру Майка Помпео, главы ЦРУ. А Центральное разведывательное управление впервые может возглавить женщина — Джина Хаспел. Их назначение должен утвердить сенат.
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