Меркель переизбрана канцлером Германии

Ангела Меркель в четвертый раз подряд избрана на пост федерального канцлера Германии. На голосовании в бундестаге в ее поддержку выступили 364 депутата из 688.
Голосование стало возможным после того, как Христианско-демократический союз (ХДС) и выступающий с ним в едином блоке Христианско-социальный союз (ХСС) договорились об образовании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Вместе блок ХДС-ХСС и СДПГ имеют в бундестаге 399 мест из 709. В связи с этим эксперты не ожидали проблем при голосовании за переизбрание Меркель, которая является лидером ХДС. Оно получилось техническим.
Выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции, прошли в Германии еще в сентябре 2017 года. Однако договориться сторонам удалось лишь через четыре месяца. Коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства — так называемой большой коалиции — на следующие четыре года, было подписано 12 марта.
Кандидатуру Меркель для переизбрания на пост главы правительства выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Ему же предстоит утвердить новый состав кабинета министров. Меркель займет пост канцлера ФРГ четвертый срок подряд.
Выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции, прошли в Германии еще в сентябре 2017 года. Однако договориться сторонам удалось лишь через четыре месяца. Коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства — так называемой большой коалиции — на следующие четыре года, было подписано 12 марта.
Кандидатуру Меркель для переизбрания на пост главы правительства выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Ему же предстоит утвердить новый состав кабинета министров. Меркель займет пост канцлера ФРГ четвертый срок подряд.
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