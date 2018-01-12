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    В Германии договорились о формировании коалиционного правительства

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    В Германии договорились о формировании коалиционного правительства

    В Германии договорились о формировании коалиционного правительства

    Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) во главе с Ангелой Меркель достиг предварительного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правящей коалиции.

    Как сообщает газета Bild, итоговое соглашение в настоящее время дорабатывается. Однако его положения поддержали как Ангела Меркель, так и лидер СДПГ Мартин Шульц.

    Крайне непростые переговоры между партиями проходили в здании Вилли-Брандт-Хаус, где находится штаб-квартира СДПГ. В немецких СМИ их называли «последней надеждой Меркель» на формирование кабмина.

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    Выборы в бундестаг прошли в сентябре. С тех пор в Германии не могут сформировать правительство. Ранее переговоры между консервативным блоком канцлера и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции закончились безрезультатно.

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