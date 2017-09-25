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    «Исторический шок»: европейские политики обеспокоены итогами выборов в ФРГ. Германия, Европейский союз, Меркель, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Исторический шок»: европейские политики обеспокоены итогами выборов в ФРГ

    «Исторический шок»: европейские политики обеспокоены итогами выборов в ФРГ

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    «Исторический шок»: европейские политики обеспокоены итогами выборов в ФРГ

    «Исторический шок»: европейские политики обеспокоены итогами выборов в ФРГ

    «Исторический шок»: европейские политики обеспокоены итогами выборов в ФРГ

      Глава Европарламента выразил серьезную озабоченность в связи с результатом парламентских выборов в ФРГ. В частности, Антонио Таяни обеспокоен уровнем поддержки партии правого толка «Альтернатива для Германии».

      Антонио Таяни, председатель Европарламента: «Усиление крайне правых сил — это негативный сигнал для Италии. Это антиитальянская, антисредиземноморская партия, которая считает нас чуть ли не низшими существами».

      Глава бельгийского МИДа назвал итоги выборов в Германии «историческим шоком».

      Дидье Рейндерс, министр иностранных дел Бельгии: «Вхождение крайне правых в парламент Германии является историческим шоком. Беспрецедентно в такой стране, как Германия, с ее историей, видеть возвращение крайне правых в парламент».

      Бельгийский министр убежден, что возвращение крайне правых в парламент — это реакция на иммиграционную политику Ангелы Меркель и экономическую ситуацию в Евросоюзе.

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      Ультраправые войдут в бундестаг: как изменился политический ландшафт ФРГ
      По результатам парламентских выборов альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее у них было 311 мест), СДПГ — 153 (ранее 193). «Альтернатива для Германии» сформирует третью по величине фракцию (94 кресла). Вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получит 80 мест. Фракция левых увеличится до 69 мандатов (ранее 64), фракция зеленых — до 67 (ранее 63).

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